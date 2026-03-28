U susjedstvu nema struje, na snazi upozorenja: Neka područja poplavljena, hitne službe na terenu

Foto: REUTERS
Ranko Mavrak/Hina
28.03.2026.
u 15:12

Struje nema ni na području Bjelašnice i Igmana kod Sarajeva, a prekidi u opskrbi električnom energijom prijavljeni su i na području općina u središnjem dijelu zemlje

Višednevno nevrijeme i snježne padaline uz poteškoće u prometu te prve poplave prouzročile su i znatne probleme u opskrbi električnom energijom dijelova Bosne i Hercegovine, potvrdili su u subotu iz Elekropriverede BiH. Kako su naveli, najteže je stanje na sjeverozapadu zemlje odnosno na području Unsko-sanske županije gdje je više gradova bez napajanja električnom energijom. Zbog kvara na dalekovodu koji povezuje Prijedor i Bosansku Krupu bez struje su u potpunosti ostali Velika Kladuša i Bužim, a kvarovi su evidentirani i u Sanskom Mostu, Bihaću, Ključu i Cazinu.

Lokalni su mediji izvijestili kako se u Unsko-sanskoj županiji vatrogasci bore s posljedicama olujnog nevremena koje je na ceste srušilo brojna stabla, a neka su područja ostala i bez telefonskog signala. Struje nema ni na području Bjelašnice i Igmana kod Sarajeva, a prekidi u opskrbi električnom energijom prijavljeni su i na području općina u središnjem dijelu zemlje poput Vareša, Olova, Zavidovića i Maglaja te Žepča kao i u Hercegovini na području Konjica. Agencija za vodno područje rijeke Save u BiH objavila je upozorenje zbog porasta vodostaja rijeka uslijed kiše i topljenja snijega.

Probleme očekuju u slivu rijeka Sane i Spreče. Na području Prnjavora voda se izlila iz korita Sane već u subotu, poplaviši obližnje stambene i gospodarske objekte. Bosanskohercegovački automoto klub (BIHAMK) izvijestio je kako se promet diljem zemlje odvija otežano, a posebice na planinskim prijevojima gdje su na snazi posebne mjere koje vrijede za kamione i druga teška vozila. Na dionici između Ključa, Bosanskog Petrovca i Bihaća promet kamionima je potpuno zabranjen.
