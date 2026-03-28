Europa nagradila pisca koji ne poznaje dvostruke konotacije

Svaki je narod velik koliko mu je velika kultura, izreka je koja ne vrijedi za Hrvatsku. Jer da vrijedi, onda bi premijer i ministrica kulture neki dan sjedili u Leipzigu i ponosno gledali kako Miljenko Jergović prima Leipzišku književnu nagradu za poticanje razumijevanja u Europi 2026. Riječ je o jednoj od najvećih književnih nagrada u Njemačkoj, pokrenutoj nakon hladnog rata kako bi se potaknulo razumijevanje među narodima Europe.

I dok Europa prepoznaje vrijednost, književnu, ljudsku i društvenu, onog o čemu Jergović piše, u Hrvatskoj mu premijer, nakon prijetnji koje su mu upućene, cinično poručuje "da Vlada pridonosi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu te se nada da će isto to početi činiti i gospodin Jergović". Po premijeru, pisanje o rastućem fašizmu i rasapu hrvatskog društva potiče netoleranciju, dok Vladine dvostruke konotacije oko ZDS-a i premijerov rukoljub jednom osrednjem pjevaču zapravo jačaju toleranciju. I demokraciju...