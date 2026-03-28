Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OSOBA TJEDNA: MILJENKO JERGOVIĆ

Europa nagradila pisca koji ne poznaje dvostruke konotacije

Foto: Profimedia
1/3
VL
Autor
Ivana Jakelić
28.03.2026.
u 16:52

Po premijeru, pisanje o rastućem fašizmu i rasapu hrvatskog društva potiče netoleranciju, dok Vladine dvostruke konotacije oko ZDS-a i premijerov rukoljub jednom osrednjem pjevaču zapravo jačaju toleranciju

Svaki je narod velik koliko mu je velika kultura, izreka je koja ne vrijedi za Hrvatsku. Jer da vrijedi, onda bi premijer i ministrica kulture neki dan sjedili u Leipzigu i ponosno gledali kako Miljenko Jergović prima Leipzišku književnu nagradu za poticanje razumijevanja u Europi 2026. Riječ je o jednoj od najvećih književnih nagrada u Njemačkoj, pokrenutoj nakon hladnog rata kako bi se potaknulo razumijevanje među narodima Europe.

I dok Europa prepoznaje vrijednost, književnu, ljudsku i društvenu, onog o čemu Jergović piše, u Hrvatskoj mu premijer, nakon prijetnji koje su mu upućene, cinično poručuje "da Vlada pridonosi stvaranju tolerantnog i uključivog ozračja u društvu te se nada da će isto to početi činiti i gospodin Jergović". Po premijeru, pisanje o rastućem fašizmu i rasapu hrvatskog društva potiče netoleranciju, dok Vladine dvostruke konotacije oko ZDS-a i premijerov rukoljub jednom osrednjem pjevaču zapravo jačaju toleranciju. I demokraciju... 
Ključne riječi
Nina Obuljen Korižnek Andrej Plenković Miljenko Jergović

Komentara 2

Pogledaj Sve
BJ
Barutanski jarak
18:28 28.03.2026.

Preporučam pročitati roman "Fukaru" Ivana Aralica.

Avatar rubinet
rubinet
17:02 28.03.2026.

Tolerancija je kad Dotičnik ne dopušta komentare ispod svojih uradaka. Ne pod svima, ali ponajvećma.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!