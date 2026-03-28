Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GRČKA

Nakon šest dana plutanja Sredozemljem umrlo 22 migranata

Reuters Ilustracija
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
28.03.2026.
u 14:51

U prosincu je jugozapadno od Krete u poluispuhanom gumenjaku pronađeno 17 mrtvih migranata. Grčke su vlasti pronašle samo dvoje preživjelih. Oni su kazali da se 15 ljudi utopilo, a njihova tijela nikada nisu pronađena

Dvadeset i dvije osobe koje su krenule iz Libije umrle su nakon šest dana plutanja Sredozemljem u gumenom čamcu, a njihova su tijela bačena u more, prenose u subotu agencije koje navode grčku obalnu stražu. Obalna straža kasno u petak priopćila je da je 26 osoba spasio brod europske granične agencije Frontex u blizini otoka Krete. "Tijekom putovanja, putnici (gumenog čamca) izgubili su orijentaciju i ostali na moru šest dana bez vode i hrane", navodi se.

Spašeni migranti rekli su vlastima da ih je 22 umrlo na moru, a tijela su bačena po nalogu jednog od krijumčara. Čamac je zatečen 53 nautičke milje južno od Ierapetre, grada na jugu Krete. Grčka je dugo omiljena ulazna točka u Europu za migrante i izbjeglice s Bliskog istoka, Afrike i Azije. "Nepovoljni vremenski uvjeti" nisu išli na ruku grupi od 48 ljudi, zbog čega su "od iscrpljenosti" u kombinaciji s nedostatkom hrane i slatke vode, "umrle 22 osobe", rekao je AFP-u glasnogovornik obalne straže.

Krijumčari, dvojica muškaraca u dobi od 19 i 22 godine, državljani su Južnog Sudana. Protiv njih se vodi postupak, posebno zbog "ilegalnog ulaska u zemlju" i "ubojstva iz nehaja". Akcija spašavanja počela je u četvrtak u podne, stoji u priopćenju za javnost obalne straže. Broj migranata koji su poginuli nastojeći se domoći zemalja Europske unije više se nego udvostručio u prva dva mjeseca 2026. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, izvijestio je Frontex sredinom ožujka. "Cijena ljudskog života i dalje raste" prema europskoj agenciji.

Po podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koje navodi Frontex, "gotovo 660 ljudi" izgubilo je živote u Sredozemlju tijekom siječnja i veljače 2026. Taj je broj iznosio 287 u prva dva mjeseca 2025., što predstavlja povećanje od 128 posto. No istodobno se otkrivanje ilegalnih prelazaka vanjskih granica EU-a u siječnju i veljači ove godine smanjilo za 52 posto u usporedbi s prva dva mjeseca 2025.

U prosincu je jugozapadno od Krete u poluispuhanom gumenjaku pronađeno 17 mrtvih migranata. Grčke su vlasti pronašle samo dvoje preživjelih. Oni su kazali da se 15 ljudi utopilo, a njihova tijela nikada nisu pronađena. Već godinu dana migranti nastoje stići do Krete, većinom iz Libije, no to se putovanje pokazuje vrlo opasnim. Europski parlament u četvrtak je odobrio znatno pooštrenje migracijske politike kontinenta i podržao koncept "povratnih centara" iz kojih se migranti šalju izvan EU-a. 

Ključne riječi
utapanje Libija Sredozemlje migranti Grčka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!