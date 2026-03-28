PRIJELAZ BATROVCI

Vučić optužio Hrvatsku za 'divljaštvo' nakon zabrane ulaska srbijanskom povjesničaru

Aleksandar Vučić danas slavi 56. rođendan
Foto: R.Z./ATAImages/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
28.03.2026.
u 13:34

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu rekao je novinarima da mu je u petak zabranjen ulazak u Hrvatsku jer "predstavlja prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti i javnom zdravlju".

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je u subotu Hrvatsku za "divljaštvo" nakon što je zabranila ulazak u zemlju srbijanskom povjesničaru Milošu Koviću i pozvao je ministarstvo vanjskih poslova da zbog toga uputi prosvjednu notu Hrvatskoj, prenosi Tanjug.

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu rekao je novinarima da mu je u petak zabranjen ulazak u Hrvatsku jer "predstavlja prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti i javnom zdravlju". Dodao je da mu je odluka uručena na graničnom prijelazu Batrovci na putu za Banjaluku gdje je trebalo sudjelovati na promociji knjige "Tesla, Srbin sam" povjesničara Branislava Stankovića. Vučić je novinarima izjavio da se radi o "divljaštvu i arbitrarnosti u donošenju odluka o zabrani ulaska kakvo nije zabilježeno ni u jednoj članici EU-a", prenio je Tanjug. 

"Tako tko im pada na pamet, tko god ima mozga i tko god hoće govoriti nešto o Oluji, Jasenovcu, Jadovnu Prebilovcima i srpskim stradanjima, ne može ući u Hrvatsku. Europske vrijednosti?", upitao je Vučić. Pozvao je ministarstvo vanjskih poslova da zbog toga uputi prosvjednu notu Hrvatskoj.
DA
Dalija0405
13:41 28.03.2026.

Uz ovakvo vođstvo, Srbija čuva svoje dostojanstvo.

