'Sramio bih se da živim u zemlji koja uvozi rusku naftu. S tim dolazi korupcija, provizije, politički utjecaj'

U trenutku kada se europska sigurnosna arhitektura ponovno preslaguje, a rat u Ukrajini ulazi u dugotrajnu fazu, procjene država na istočnom krilu NATO-a sve se ozbiljnije uzimaju u obzir. Među njima i ona Litve i tamošnjeg ministra vanjskih poslova Kęstutisa Budrysa, koji je na čelo diplomacije došao u prosincu 2024. nakon više od dva desetljeća rada u području nacionalne sigurnosti. Budrys ne dolazi iz klasične diplomatske karijere. Prije ministarske dužnosti bio je glavni savjetnik predsjednika Gitana Nausėde za nacionalnu sigurnost, a prije i zamjenik ravnatelja litavske civilne obavještajno-sigurnosne službe. Njegov profesionalni put vezan je za analizu prijetnji, obrambeno planiranje i sigurnosnu politiku, što se jasno odražava i u njegovu javnom nastupu. U službenim istupima Rusiju opisuje kao dugoročnu prijetnju euroatlantskoj sigurnosti upozoravajući da riječi same po sebi nisu dovoljne za odvraćanje, nego da je ključna stvarna vojna snaga i spremnost.