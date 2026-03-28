FOTO Tko je supruga Željka Reinera? Liječnicu neobičnog imena nemamo priliku često vidjeti, a njeguje osebujan stil

Zagreb: Željko Reiner primio visoko odličje Republike Čilea
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
28.03.2026.
u 12:15

Supruga Eugenija pobornica je osebujnog stila kojim je tada privukla puno pozornosti. Prije predstavljanja njegovih knjiga također je nismo dugo vidjeli, a za tu priliku odabrala je potpuno crnu kombinaciju uz koju je kombinirala zlatni nakit

Potpredsjednika Hrvatskog sabora Željka Reinera zbog njegove funkcije često imamo priliku vidjeti u javnosti, ali i na ekranima. No, s njegovom suprugom je već druga priča. Naime, Reiner je u braku s liječnicom s pomalo neobičnim imenom, Eugenijom Tedeschi-Reiner, a nju smo posljednji put imali priliku u javnosti vidjeti na predstavljanju njegove knjige "Sva lica ljubavi" i "Uronjen u Tvoju svjetlost" u izdanju Kršćanske sadašnjosti.

Supruga Eugenija pobornica je osebujnog stila kojim je tada privukla puno pozornosti. Prije predstavljanja njegovih knjiga također je nismo dugo vidjeli, a za tu priliku odabrala je potpuno crnu kombinaciju uz koju je kombinirala zlatni nakit. Ostala je vjerna svojem stilu šminkanja, točnije iscrtanim tamnim obrvama, koje su se isticale na njezinu blijedom licu.

Zagreb: Predstavljene knjige akademika Željka Reinera "Sva lica ljubavi" i "Uronjen u Tvoju svjetlost"
06.11.2023., Zagreb - U Drustvu hrvatskih knjizevnika predstavljene su knjizevne djelatnosti akademika Zeljka Reinera i njegove knjige "Sva lica ljubavi" i "Uronjen u Tvoju svjetlost" objavljene u izdanju Krscanske sadasnjosti. Sudjelovali su predsjednica DHK Hrvojka Mihanovic Salopek, fra Tomislav Glavnik i Djuro Vidmarovic. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Podsjetimo, Eugenija Tedeschi-Reiner liječnica je i profesorica oftalmologije, a s potpredsjednikom Sabora ima kćer Mariju koju smo posljednji put vidjeli  2016. godine i sina Ivana. Reinerova obitelj i ranije je privlačila pozornost, a u sjećanju javnosti već su se uvukli svojim modnim odabirima. Eugeniju smo tamo mogli vidjeti i 2019. godine kada je bila pratnja suprugu dok je primao najviše civilno odličje Republike Čilea, povodom obilježavanja nacionalnog dana te zemlje.

Reiner je primljen u Red Bernarda O'Higginsa, a njegova supruga za ovu je priliku izabrala crnoj duboko dekoltiranoj haljini preko koje je nosila srebrni kratki sako, poznat kao bolero. Tu je bila i prepoznatljiva tamna šminka po kojoj se isticala i ranije. Sličnim izdanjem pažnju je privukla i 2017. godine, kada je Reiner proglašen vitezom Viteškog reda Svetoga groba jeruzalemskog.

FOTO Goran Milić u braku je s bivšom HRT-ovkom: Kad je napustila popularnu emisiju svi su bili iznenađeni
Eugenija Tedeschi-Reiner željko reiner showbiz

Komentara 5

Avatar BRISELJKO
BRISELJKO
13:18 28.03.2026.

Je li gospođa rođakinja Emila T.?

OzeMpičkiAP
13:02 28.03.2026.

Vitez mora imati gospu iz bajke pored sebe dostojnu njegove titule. Neće oni svašta.

Levanto
12:56 28.03.2026.

Ne bi se ona udala za njega da ni postala vitezica.

