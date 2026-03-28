FOTO Sretan kraj velike akcije: 150 učenika sigurno je spušteno sa Sljemena, sudjelovao i Tomašević

Sto pedeset učenika i njihovih nastavnika sigurno je sa Sljemena spušteno u Zagreb. Velika akcija odvijala se u organiziranom konvoju od 15 tehničkih i putničkih vozila Zagrebačkih cesta i ZET-a, uz koordinaciju gradskih službi. U koloni se nalazio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Nakon što su snažno snježno nevrijeme i olujni vjetar pogodili Sljeme, Sljemenska cesta bila je blokirana zbog srušenih stabala i velike količine snijega. Da bi se omogućio silazak sa Sljemena, bilo je najprije potrebno očistiti i osposobiti Sljemensku cestu.

"Operacija probijanja puta od Blizneca do Sljemena je trajala 20 sati i u njoj je sudjelovalo 11 vozila i strojeva te vatrogasci DVD-a Gračani i radnici Zagrebačkih cesta", napisali su iz Grada. Učenici su na Sljemenu boravili od početka tjedna. Jedan dio u sklopu škole u prirodi, a drugi zbog državnog natjecanja iz ekonomije. Među njima je bilo oko 80 učenika Osnovne škole Rudeš, dvadesetak iz Prve katoličke osnovne škole u Zagrebu te još pedesetak srednjoškolaca iz dvadesetak škola diljem Hrvatske. Unatoč teškim uvjetima i zahtjevnoj situaciji na terenu, svi su na kraju sigurno stigli s planine.