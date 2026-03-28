Jedni su od rijetkih koji mogu profitirati od naftne krize: 'Očekujem da će to u potpunosti iskoristiti'

Naftna kriza i nagli rast cijena goriva, koji su se dogodili zbog sukoba na Bliskom istoku, mogli bi biti korisni za proizvođače električnih automobila u Kini. Iako Kina proizvodi i izvozi više električnih automobila nego bilo koja druga zemlja, njezini proizvođači suočavaju se sa cjenovnom konkurencijom i usporavanjem rasta na tržištu. Sada, dok kineska električna vozila postaju sve jeftinija, benzin postaje sve skuplji, a ta će kombinacija, kako ističe CNN, vjerojatno snažno ubrzati globalno širenje industrije.

"Postoji veliki potencijal da kineski brendovi ostvare značajan prodor u Aziju zahvaljujući višim cijenama benzina. Očekujem da će to u potpunosti iskoristiti", komentirao je Tu Le, direktor konzultantske kuće Sino Auto Insights specijalizirane za automobile. Procjenjuje se da je upotreba električnih vozila prošle godine smanjila globalnu potrošnju sirove nafte za 1,7 milijuna barela dnevno. Unatoč rastućim ulaganjima u obnovljive izvore energije, rat na Bliskom istoku pokazao je da Azija i dalje uvelike ovisi o uvozu nafte. S obzirom na to, analitičari smatraju da će trenutačna kriza biti još jedna prekretnica za industriju čiste energije u Aziji.

"Kada je riječ o jednom skoku cijena u okruženju niske inflacije, ljudi to mogu zanemariti. Kada se to ponovi, mogao bi to biti trenutak ‘dvaput me prevario’ koji će jasno pokazati da su cijene nestabilne i da vožnja benzinskim vozilom znači stalnu izloženost tim rizicima", rekao je Lauri Myllyvirta, glavni analitičar i suosnivač Centra za istraživanje energije i čistog zraka. "S kineske perspektive, ovaj scenarij je upravo ono što su imali na umu kada su provodili svoju strategiju energetske sigurnosti“, rekao je.

Zhu Zhaoyi, izvršni direktor Instituta za bliskoistočne studije, smatra da bi naftna kriza mogla ubrzati kineske trenutne ambicije u području čiste energije. "Kinesko vodstvo je već vidjelo ovaj film. Svaki put kada dođe do nestabilnosti na Bliskom istoku, to samo pojačava istu lekciju: ovisnost o uvoznim fosilnim gorivima nije samo loša za okoliš, nego je i problem nacionalne sigurnosti“, rekao je Zhu.

Državna potpora koja je pomogla Kini da postane globalni lider u pristupačnim električnim vozilima istodobno je stvorila izrazito oštru konkurenciju za domaće proizvođače automobila, od kojih se mnogi sada bore za opstanak na prezasićenom tržištu. Konzultantska kuća AlixPartners procjenjuje da će od 129 kineskih marki električnih vozila koje su bile na tržištu 2024. godine, samo njih oko 15 biti financijski održivo do 2030. godine. Uz to, analitičari očekuju daljnje usporavanje domaće potražnje jer kineska vlada postupno ukida subvencije za poticanje kupnje električnih vozila, ističe CNN.