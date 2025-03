Analitičar Tadić: 'Ono što je Trump tražio Zelenskog je bizarno, a jedna činjenica pravi je dokaz da on i Putin zajedno ratuju'

Daleko je odjeknula vijest da Amerika obustavlja vojnu podršku Ukrajini. Ona je naime zaustavljena dok traje procjena situacije, a to su komentirali mnogi dužnosnici. Mi smo o ovom pitanju porazgovarali s vanjskopolitičkim analitičarom Tončijem Tadićem koji je pojasnio što sve stoji iza ove odluke. - Mi u ovom trenutku ne znamo s kojim sve obavještajnim podacima Ukrajinci mogu raspolagati nakon što im Amerikanci uskrate svoju obavještajnu potporu. Sigurno je da će moći računati s obavještajnu potporu britanskih i francuskih satelita. Moguće je, a nije potvrđeno, da i Ukrajina ima vlastite satelite. U kojem su stanju u odnosu na američke, možemo samo nagađati. Dok god postoji potpora iz Europske unije, Ukrajinci će moći vidjeti što se događa daleko iza bojišta. Ne zaboravimo da Ukrajina razvija seriju dronova velikog dosega o čemu ne znamo ništa jer načelnik ukrajinske obavještajne službe to taji. Ne znamo što oni vide iza bojišta. Stvari neće prestati ovog trenutka. Veći je problem potencijalni servis, apdejt hardvera, odnosno potencijalno američko hakiranje sustava unutar same Ukrajine - rekao je Tadić pa dao svoje mišljenje.

- Moram primijetiti jednu zanimljivu u tužnu koincidenciju. Naime, ovo se događa kad Ukrajinci zatvaraju obruč oko ruskih snaga Torecku i u trenutku kada Ukrajina po prvi put nakon šest mjeseci potiskuje Ruse s područja Pokrovska. Ako to nije dokaz zajedničkog ratovanja Trumpove Amerike i Putinove Rusije, onda ja ne znam što jest.

VEZANI ČLANCI:

Naš analitičar još se dotaknuo uskraćivanja vojne pomoći. - Dodao bih da ovo nije prvi put da Trump Ukrajini uskraćuje vojnu pomoć iz smo njemu znanih razloga. Prošle godine je predsjednik američkog Kongresa stopirao bilo kavu raspravu o isporuci obećane vojne pomoći na punih šest mjeseci. Radi izostanka vojne pomoći koja je bila planirana i obećana, Avdiivka je tada pala. Ne znamo je li Trump to napravio da napakosti Bidenu ili da potvrdi prijateljstvo s Putinom. U obje varijante bilo je na štetu Ukrajine. S obzirom na to, bizarno je da Trump traži Zelenskog da mu se zahvali za takve postupke.

>>FOTO Trump oduševio u prepunoj areni: Potpisivao dokumente pa publici bacio kemijske olovke>>