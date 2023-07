Analitičar Bagić: Milanović je prelomio i izvukao presedan, ali ima jednu slabu točku u zahtjevu

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović podnio je zahtjev za izvanrednom sjednicom Hrvatskog sabora. O tom potezu danas razgovaramo sa sociologom Draganom Babićem.

Koliko vas je iznenadio ovaj potez predsjednika i je li on uopće potreban po vama?

- Bilo je neizvjesno koju će konačnu odluku predsjednik donijeti. Moglo se iz nekih njegovih izjava iščitati da on razmišlja ozbiljno o tome. Međutim, istovremeno i sam je u svojim izjavama iznio neke moguće rizike koje ova odluka nosi. Dakle, tko će se odazvati? Hoće li se uopće ta sjednica moći održati s obzirom na kvorum. Očito je bilo da predsjednik važe i aktivno promišlja i da vidi i neke, uvjetno rečeno, pozitivne strane te odluke da vidi neke razloge da je donese, ali istovremeno da vidi neke razloge zašto možda ne bi bilo politički mudro i oportuno donijetu takvu odluku. Očito je, dakle, presjekao, i donio je odluku.

Kako biste vi komentirali taj njegov potez, odnosno je li mu oportuno da se to zove takvu sjednicu?

- Pa prije svega treba istaknuti da se radi o presedanu. Ovo je prvi puta, dakle, da je otkad postoji takva ustavna ovlast predsjednika da je povučen takav potez. To dosad nismo vidjeli i teško je predvidjeti što će se i kako dalje događati. Prije svega, tu su dva ključna aktera, predsjednik s jedne strane i s druge strane, tu je HDZ. Ono što sasvim sigurno možemo zaključiti iz ovog poteza da je predsjednik zapravo potvrdio da smo u situaciji doista najtvrđe kohabitacije otkad imamo parlamentarni sustav. Nakon promjene Ustava iz tih godina zapravo do sada nismo imali ovu vrstu odnosa političkih odnosa s jedne strane između predsjednika i s druge strane između Vlade i vladajuće većine. To je bilo već neko vrijeme jasno na verbalnoj razini, ali ovaj je događaj u ustavnopravnom i političkom smislu vrhunac te napetosti.

Kako gledate na tu kulminaciju, gdje su najveći problemi sada?

- Ovo je kulminacija tog sukoba na u formalno pravnom smislu, a ne u verbalnom smislu. Te kulminacije smo već imali više puta, ali u ovom formalnom ustavnopravnom i političkom smislu doista je došlo do jedne kulminacije. Trenutno je najveći problem zapravo unutar HDZ-a. Na koji način će se postaviti prema ovom potezu. Imate ustavnopravnu situaciju koja predsjedniku daje tu mogućnost, a i morate na neki način odgovoriti na to ako predsjednik Sabora odbije sazvati sjednicu ili ako predsjednik Sabora sazove sjednicu, ali se, primjerice, HDZ-ovi zastupnici ili velika većina njih ne odazove na tu sjednicu. A onda dolazimo u situaciju da zapravo opozicija i sam predsjednik i dio javnosti koji je kritičan prema HDZ-u može napadati HDZ za nepoštivanje Ustava, ustavnih odnosa, uloge predsjednika... Tako da je to veliki rizik za HDZ. S druge strane, ako HDZ sazove tu sjednicu, onda se izlaže još jednoj rundi, kritika i opozicije i same javnosti.

Je li se ovime predsjednik Milanović svrstao na stranu oporbe?

- Predsjednik ne može biti oporba, a on se u sadržajnom smislu svrstao na stranu protiv HDZ-a. Ali to nije ništa novo. Na toj agendi je dobio izbore, na toj agendi vodi svoj mandat, pogotovo u zadnjih otprilike godinu i pol, tako da je to njegova prirodna pozicija. On se nije tu morao ništa svrstavati. Dakle, on je netko tko je prvi na izravnoj kritici baš HDZ a i njegovog načina vladanja. Treba upozoriti da taj narativ svrstavanje na stranu opozicije je zapravo narativ koji pokušava nametnuti HDZ i predsjednik Vlade.

Predsjednik kaže da je ozbiljno ugroženo djelovanje pravosudne grane državne vlade, čime se ugrožava stabilnost ukupne državne vlasti. Je li to po vama tako?

- Sasvim sigurno je ugroženo redovno funkcioniranje sudova. Ne mislim da je to još došlo do razine da je doista u potpunosti ugroženo funkcioniranje i cjelokupna sudbena vlast. To je kratkoročno trenutna kriza koja pogađa pojedine građane i tvrtke koje ne mogu obaviti određene pravne radnje. Ali, ne mislim da u ovom trenutku ugrožavaju cjelokupni ustavno pravni poredak Republike Hrvatske. Ono što mi se čini problematičnim u samom zahtjevu predsjednika jest taj zaključak kojeg on predlaže da se Vlada u roku od 15 dana, odnosno odmah ili u roku najviše od 15 dana normalizira funkcioniranje pravosuđa. Znači, predsjednik traži da Sabor donese zaključak. Vlada treba pregovarati ozbiljno i iskreno sa sindikatima o načinu rješenja, ali ne može se baš obvezati da riješi taj problem u tako kratkom roku. Tako da tu vidim jednu jedinu slabu točku ovog zahtjeva jer on implicira ili da Vlada nekim pravnim sredstvima zabrani štrajk, što je već pokušala, pa nije uspjela. Ili da neupitno prihvati zahtjeve sindikata bez ikakvog kompromisa. Mislim da je to malo problematično da bi, recimo, Sabor mogao donijeti jedan takav zakon. Vladi se može naložiti da pregovara. Može se naložiti premijeru da se uključi u pregovore da pokuša postići konsenzus i tako dalje, ali da baš kažem prihvati zahtjeve bez ikakvog kompromisa i tako dalje. To to mi se ne čini prihvatljivim ili mogućim.

