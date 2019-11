Amerikanci primili Poljsku u bezvizni režim, Hrvatska, Cipar, Bugarska i Rumunjska još čekaju

Poljaci od jučer mogu putovati u Sjedinjene Američke Države bez vize nakon što je njihova zemlja postala prva u posljednjih pet godina kojoj je Washington odobrio ulazak u bezvizni režim. Hrvatski državljani, uz državljane Bugarske, Cipra i Rumunjske, još uvijek ostaju među rijetkim građanima Europske unije kojima i dalje trebaju vize za putovanje u SAD.

Više različitih ministara vanjskih poslova, a i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, koja je ranije u karijeri bila i ministrica i veleposlanica u Washingtonu, trudili su se pridobiti Amerikance da ukinu vize i za Hrvate, ali u tome zasad nitko od njih nije uspio. Nije uspio ni pristup Europske komisije, koja je inzistirala na potpunom viznom reciprocitetu između EU i SAD-a: Amerikanci, naime, mogu putovati bez vize u sve države članice EU i Komisija je tražila i da državljani svih članica EU mogu putovati bez vize u Ameriku, sugerirajući da bi, ako se to ne dogodi, EU mogla uvesti vize građanima SAD-a. Ali to je ostala prazna prijetnja. I pet država članica EU koje nisu imale bezvizni režim nisu promijenile taj status zajedno, nego je sada u tzv. visa waiver program primljena samo Poljska. To je 39. država svijeta čiji državljani ne trebaju vizu za ulazak u Ameriku.

Hrvatska već dulje od desetljeća lobira za dvije stvari koje bi olakšale putovanja i poslovanje između Hrvatske i SAD-a: za potpisivanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i za ukidanje viznog režima za Hrvate koji putuju u SAD.

Robert Kohorst, američki veleposlanik u Hrvatskoj, nedavno je na jednom poslovnom skupu u Zagrebu rekao kako je ukidanje viza za Hrvate “samo pitanje vremena” i predvidio da se možda to može dogoditi do kraja 2020. godine. Tehnički kriterij je, podsjetimo, da postotak odbijenih viza bude ispod 3 posto, a Hrvatska je vrlo blizu spuštanja ispod tog praga. Kako neslužbeno doznajemo, Poljska je uspjela spustiti postotak ispod tog praga nakon što je američko veleposlanstvo u Varšavi počelo primjenjivati ponešto izmijenjenu metodologiju za izračun broja odbijenih. Ideja je navodno da se ista promijenjena metodologija primijeni i u američkom veleposlanstvu u Zagrebu.

Što se tiče sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, posljednjih tjedana bilo je pomaka po tom pitanju jer je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović potaknula osnivanje posebnog tima, tzv. task forcea, mobiliziravši i Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva. Upućeni izvori govore da je ministar Zdravko Marić prije mjesec dana u Washingtonu predao američkim predstavnicima neke dokumente koji su potrebni za sklapanje tog sporazuma.