PREOKRET STRATOSFERSKOG VJETRA

Bliži se konačni rascjep polarnog vrtloga: Ovo će utjecati na vrijeme u Europi, evo što nas čeka u ožujku

Autor
Dora Taslak
27.02.2026.
u 20:50

Očekuju se dva glavna "kraka". Jedan će prenositi hladniji zrak preko Kanade u sjeverne i sjeveroistočne Sjedinjene Američke Države, dok će drugi pomoći u izgradnji zone visokog tlaka iznad Europe

Veliki obrat stratosferskih vjetrova signalizira konačni kolaps polarnog vrloga, što će utjecati i na vrijeme u Europi. Kako navodi Severe Wether Europe, konačni raspad može diktirati vremenske obrasce još i u rano proljeće. Polarni vrtlog naziv je za zimsku cirkulaciju nad sjevernom polutkom. Dijeli se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali s različitom snagom, oblikom i utjecajima. Jak polarni vrtlog može zadržati hladniji zrak u polarnim regijama, sprečavajući njegovo kretanje. To obično stvara blaže uvjete za veći dio Sjedinjenih Država, Europe i drugih područja srednje širine. Slabi polarni vrtlog, s druge strane, donosi hladno vrijeme. Sam poremećaj obično nastaje zbog porasta tlaka i temperature u stratosferi, odnosno stratosferskog zagrijavanja.

Obrat stratosferskih vjetrova trebao bi početi u prvim danima ožujka. Što se tiče vremenskih utjecaja, očekuju se dva glavna "kraka". Jedan će prenositi hladniji zrak preko Kanade u sjeverne i sjeveroistočne Sjedinjene Američke Države, dok će drugi pomoći u izgradnji zone visokog tlaka iznad Europe, donoseći toplije od normalnih temperature na kontinent. 

Iako se u prvoj polovici ožujka očekuje topliji trend, to se može promijeniti ovisno o končanom položaju polarnog vrtloga iznad Sibira. Naime, jezgra koja se pomakne dalje na zapad može pomoći donijeti hladniju zračnu masu bliže Europi. U sredini ožujka se prema trenutačnim podacima, također, očekuje toplija zračna masa nad zapadnim, središnjim i sjevernim dijelovima Europe. 

Što se tiče kraja ožujka, trendovi temperature preko Europe pokazuju hladniju atlantsku zračnu masu koja se širi sa zapada i sjeverozapada. Do toga dolazi zbog povratka visokog tlaka u područje Grenlanda, što omogućuje sustavima niskog tlaka da dublje uđu u Europu, gurajući topliju zračnu masu dalje na istok.
Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
20:42 27.02.2026.

Kako ovo komentiraju britanski analitičari?

