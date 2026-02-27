Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UDAR NA LISNICU

Ako plane Iran, gorivo postaje luksuz, a inflacija leti u nebo

FILE PHOTO: Fire rages at Tehran's Shahran oil depot after Israeli attack
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
1/4
Autor
Antonio Mandir
27.02.2026.
u 11:24

Takozvani "Dvanaestodnevni rat" između SAD-a i Izraela s jedne i Irana s druge strane 2025., jasno je pokazao koliko snažno ovaj sukob može utjecati na cijenu nafte - tada je skočila 23 posto

Dok SAD i Iran pregovaraju o nuklearnom sporazumu cijene benzina na benzinskim crpkama već rastu, a ako dođe do rata one bi mogle odletjeti u nebo. 
Napetosti u sukobu između SAD-a i Irana rastu, Trumpova armada smjestila se u Perzijskom zaljevu i na nišanu drži Teheran i ajatolaha Ali Hameneija  Ovisno o ishodu, mogle bi postojati ogromne posljedice za tržište nafte, a gorivo bi moglo postati luksuz. 

Eskalacija krize između SAD-a i Irana mogla bi dovesti do smanjenja izvoza iz Irana. Problem je u tome što je ta zemlja četvrti najveći izvoznik u naftnom kartelu OPEC-a i stoga još uvijek jedna od najvažnijih zemalja proizvođača nafte. S više od tri milijuna barela dnevno, Iran trenutačno čini oko tri posto globalnog izvoza nafte. Većina te nafte teče u Kinu. Ako bi se iranske zalihe nafte smanjile, kineski kupci bili bi prisiljeni tražiti alternativne dobavljače na tržištu što bi povećalo njezinu cijenu i potaknulo novi val inflacije.

Drugi veliki problem je iranska spremnost da blokira Hormuški tjesnac. To je morski put koji povezuje Perzijski zaljev i Arapsko more, kroz koji veliki dio bliskoistočnog izvoza nafte stiže u Aziju. Blokada plovnog puta utjecala bi na naftu, ukapljeni prirodni plin i ostale izvozne proizvode iz Iraka, Kuvajta, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oko 20 posto globalnih zaliha nafte i plina prolazi kroz ovaj uski plovni put. 

A što nas uči nedavna povijest. Takozvani "Dvanaestodnevni rat" između SAD-a i Izraela s jedne i Irana s druge strane jasno je pokazao koliko snažno sukob može utjecati na cijenu nafte. Krajem svibnja 2025. barel sirove nafte Brent (159 litara) vrijedio je 62,70 američkih dolara. Do početka rata u prvoj polovici lipnja cijena se popela na više od 77 američkih dolara. To je skok od 23 posto.

Srećom, zadnji udar SAD-a i Izraela na Iran brzo je završio pa su se cijene goriva brzo stabilizirale. No, rat SAD-a i Izraela protiv Irana mogao bi potrajati dugo što bi cijenu goriva moglo gurnuti u nebo i posljedični izazvati novi veliki val inflacije u cijelome svijetu. 

Ključne riječi
Izrael SAD rat nafta Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!