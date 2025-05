Amerikanac došao u Hrvatsku i ostao u čudu: 'Kod nas je to nezamislivo. Nitko vas zbog toga neće poprijeko gledati'

Nakon posjeta Hrvatskoj o njemu sada priča cijela regija, no koji su zapravo dojmovi koje je dobio za posjeta našoj obali? Američki travel blogger Chance Nation napravio je seriju video zapisa na TikToku o Hrvatskoj gdje je bio u zadnjem dijelu medenog mjeseca. Najprije je opisao svoje dojmove o tradicionalnim jelima s juga, pašticadi kao i tamošnjem popularnom piću Pipi. - Drago mi je da sam poslušao preporuku, ovo je bilo nevjerojatno - komentirao je Amerikanac nakon pašticade koju je jeo nakon tjestenine s pancetom. Svidio mu se i jogurt koji sa suprugom probao za doručak i procijenio kako je jestiviji i manje sladak nego u SAD. Oduševljen je bio i restoranom u Trogiru, ali pogotovo Pipijem koji je procijenio da je 'poput Orangine, ali daleko bolji'. - Kakva bomba! - rekao je u TikTok videu. U drugom videu pitao se što bi volio da je znao prije dolaska u Hrvatsku. - Govorili su nam da njihovi dućani ništa ne valjaju. Ne znam, nekako se ne slažem - rekao je, no posebno je bi oduševljen hranom. - Promijenila me! Jeli smo burek iz jedne pekare u Splitu - opisao je priznajući kako nije znao da je 'ST' kratica za Split pa je mjesto gdje je kupio burek zvao 'sveti burek' jer je na majicama osoblja stajalo 'St Burek'.

Nije, međutim, oduševljen gomilom meduza s kojima se susretao u hvarskom moru, kao što vjeruje da u sezoni ne bi imao takve dojmove jer zna kako dolazi gomila turista. Ali je oduševljen drugom činjenicom. - Ovdje svi govore engleski bolje od mene! - rekao je. Otkriće mu je NP Krka, a preporučuje – planirajte svoje putovanje u Hrvatsku i izbjegnite sezonu. No, ono što ga je pogotovo oduševilo jest sigurnost. - U Sjedinjenim Državama bilježimo oko stotinu puta više kaznenih djela nego ovdje. Kunem vam se, vidjelo smo dijete koje vodi drugo dijete po ulici usred noći! - uzbuđen je ovaj TikToker.

I onda nešto neočekivano. - U Hrvatskoj vode neviđenu brigu o svojim mačkama. Mislim da ondje žive mirnije, jedu bolje i u manjem su stresu od prosječnog američkog radnika, govori i završava kako se u Hrvatskoj osjećao sigurnije nego u svojoj lokalnoj policijskoj postaji. Poseban je video posvetio stvarima koje nikako ne bi prošle u Sjedinjenim Državama, a jedna je ponovo sigurnost. - Ovdje ima ljudi koji ne zaključavaju uopće svoje domove, niti ne pomišljaju na to. Ima i takvih koji ostave ključeve u automobilu, toliko je sigurno - govori i onda ističe još jednu stvar. - Ovdje jedu veliki ručak, a tek lakšu večeru, dok mi u Americi pojedemo veliki doručak, lakše ručamo, a večera je onda obilna - opisuje.

Primijetio je kako se u nas može šetati okolo s otvorenim pićem u ruci, ali je onda na Hvaru vidio table gdje se u tom slučaju prijeti kaznom. Pa ga je, opet, iznenadilo što su na obali dućani otvoreni dokasna, ali ne otvaraju svi rano ujutro. Kao što je bio zadovoljan što se živi daleko nakon popodnevnih sati, primjerice ljudi šeću kasno navečer, što je njemu nezamislivo u Americi. I onda je tu pet stvari koje je nabrojio za koje smatra da je Hrvatska bolja od Amerike – sigurnost, kultura ispianja kave, cijene u trgovinama, osjećaj zajedništva i opuštenost.

Ali je nabrojao i pet stvari koje kod nas smatra čudnima. - Ljudi ovdje sjede satima u kafićima pijući samo jedno piće. Čavrljaju satima uz samo jednu kavu. Čudno nam je to bilo, imali smo potrebu naručiti još ili požuriti. U SAD to je nezamislivo, očekuju od vas da stalno naručujet,e ako želite toliko sjediti. A ovdje shvatite da vas nitko zbog toga neće poprijeko gledati - kazao je. Sljedeća stvar koja ga je šokirala jesu plaže. - Ondje umjesto pijeska imaju plaže koje su prekrivene oblutcima. Šokira vas to ako ste navikli na kalifornijske plaže s kojih dođete nogu prepunih pijeska. Kao što je ovdje voda toliko bistra, to bi bilo vjerojatno upravo zbog toga - kazao je.

Izravna komunikacija je također nešto što ga je iznenadilo. - Hrvati su vrlo direktni i iskreni, što se Amerikancu može činiti nepristojnim jer mi okolišamo u komunikaciji. Ali shvatite da su ovdje samo iskreni u obraćanju - opisuje nas. Sljedeće je to što se u nas i dalje nosi puno gotovine. - I napojnice u gotovini se više cijene. U manjim mjestima i dalje je potrebno imati dosta gotova novca - rekao je. Zatim su tu pauze za ručak. - Ovdje imaju stvarno duge pauze za ručak. U Americi ne ručamo dulje od sat vremena, ponekad samo 15 minuta. U Hrvatskoj nije neuobičajeno s obitelji sjediti i nekoliko sati, pa i kasnije u danu, uopće mi se to ne čini loše - kaže.

Ali, pogotovo ga je zbunio naš način fiskalizacije. - Ako želim dati napojnicu, to moram napomenuti prije i reći koliko će to biti. Uobičajeno je u Americi ostaviti 15 do 20 posto, čak i ako ste imali lošu uslugu. Dobijete račun na kojem je ostavljeno mjesto gdje upišete koliko ćete dati i onda se to zbroji i naplati. U Hrvatskoj to nemaju nego postoji opcija da dodate pri plaćanju. Samo, neka mjesta to nemaju već morate prije napomenuti da ćete dati napojnicu, ako plaćate karticom. Malo mi je bilo nezgodno što moram objaviti koliku ću napojnicu dati. Pa imaju mogućnost da ostavite napojnicu u posebnoj posudi ali konobar okrene leđa! Ne shvaćam koja je poanta ako ne zna jesam li i koliko ostavio - zbunio se Amerikanac.

Posljednja stvar kojom je oduševljen je – u Hrvatskoj nitko ne jede u automobilu. I onda još nešto. - Nisam ovdje vidio drive inove, ne znam imaju li. Ali, ako uzmete neki fast food onda je najbolje pojesti ga na licu mjesta, jer nakon pola sata nije baš više dobar, pa je vjerojatno i to razlog što nitko ne jede u autu, iako vjerujem da to nije zabranjeno. Kao što je to vjerojatno i zbog toga što ljudi ovdje vole uživati u svojoj hrani - kaže.