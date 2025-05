Slovenci se ne mogu dovoljno načuditi hrvatskim plaćama: 'Ako se ovo nastavi, mogli bi nas preteći'

Na popularnom forumu Reddit, u zajednici r/Slovenia, nedavno je pokrenuta zanimljiva rasprava o razlikama u prosječnim neto plaćama između Hrvatske i Slovenije. Povod raspravi bila je tablica koja prikazuje promjene u prosječnim neto plaćama u eurima u obje zemlje tijekom posljednjih deset godina, a podaci pokazuju da se Hrvatska nikad nije bila bliža svojim susjedima.

Podaci pokazuju da je 2015. godine prosječna neto plaća u Hrvatskoj iznosila 750 eura, dok je u Sloveniji bila 1.013 eura. Razlika od 263 eura tada je bila značajan pokazatelj razlike u životnom standardu između dviju susjednih zemalja. Međutim, Hrvatska je od tada zabilježila stabilan i ubrzan rast plaća. Do 2020. godine prosječna plaća u Hrvatskoj porasla je na 900 eura, dok je u Sloveniji iznosila 1.244 eura. Iako razlika nije bila zanemariva, trend rasta se nastavio.

Osobito se izdvaja rast u posljednje tri godine. U 2023. godini prosječna plaća u Hrvatskoj iznosila je 1.208 eura, dok je u Sloveniji bila 1.393 eura. Prema najnovijim podacima za 2025. godinu, Hrvatska bi mogla doseći 1.416 eura, a Slovenija 1.520 eura. Razlika je smanjena na svega 104 eura, što predstavlja najmanji jaz u posljednjem desetljeću.

Komentari ispod objave bili su također zanimljivi. Jedan korisnik izrazio je zadovoljstvo zbog poboljšanja situacije u Hrvatskoj: "Dobro za susjede, svatko zaslužuje više. Nažalost, ne možeš živjeti od zraka." Drugi se našalio na njegov račun: "Kakav si ti Slovenac. Pa valjda želiš da susjedu crkne krava, pogotovo Hrvatu."

Jedan od komentatora skrenuo je pažnju na važnu razliku: "U Sloveniji radnici prosječno dobiju dodatnih 400 eura mjesečno (prijevoz, prehrana, regres), dok to u Hrvatskoj nije uključeno u službenu statistiku." Hrvat je odgovorio: "Imamo bonuse za prijevoz, hranu, uspješnost, božićnicu i uskrsnicu, no to ovisi o poslodavcu i nije obavezno. U Zagrebu može biti do 300 eura mjesečno."

"Ej, s Hrvatskom se uspoređujemo samo kad imamo nešto puno bolje za pokazati od njih. Inače to uopće ne spominjemo", našalio se jedan od korisnika na Redditu.

"Drago mi je da ide Hrvatima dobro, žao mi je da je naš rast sporiji. U posljednje tri godine su se jako približili, ako trend nastavi, izjednačit ćemo se za tri godine, a za četiri (2029) će nas preteći", istaknuo je jedan od korisnika.