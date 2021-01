Američki ljekarnik koji je uništio cjepiva je 'teoretičar zavjere'

Američki ljekarnik koji je prošli mjesec uništio stotine doza cjepiva protiv koronavirusa "teoretičar je zavjere" i vjeruje u neutemeljene glasine da cjepivo nije sigurno, rekle su vlasti.

Steven Brandenburg izvadio je 57 bočica cjepiva Moderna Covid-19, od kojih svaka sadrži 10 doza, iz hladnjaka u Medicinskom centru Aurora u Graftonu u državi Wisconsinu, pokušavši ih uništiti jer je pogrešno vjerovao da je cjepivo opasno i može promijeniti ljudski DNK.

Cjepiva Moderne i Pfizer-BioNTecha temelje se na tehnologiji glasničke RNK koja dostavlja informacije ljudskom tijelu o proteinima virusa kako bi pomogla u stvaranju antitijela protiv koronavirusa. Stručnjaci kažu da nema dokaza koji bi sugerirali da mijenjaju ljudski DNK, a milijuni ljudi cijepljeni su tim cjepivima.

Za njihovo skladištenje nužna je vrlo niska temperatura i u protivnom mogu biti uništena, što je Brandenburg pokušao učiniti u dva navrata, izjavilo je tužiteljstvo u ponedjeljak tijekom njegova prvog pojavljivanja pred sudom.

"Njegova je namjera ... bila učiniti ih inertnima jer je bio uvjerent da cjepivo nije sigurno, da ih RNK metoda stvaranja tih lijekova čini nesigurnima", rekao je tijekom saslušanja okružni državni odvjetnik okruga Ozaukee.

Brandenburg je u početku rekao bolničkoj upravi da su cjepiva slučajno izvađena iz hladnjaka, ali je kasnije priznao da ih je namjerno uklonio.

On je također priznao da je izvađena cjepiva, koja su time onesposobljena, vratio u hladnjak te da je njima kasnije cijepljeno 57 osoba, rekao je djelatnik bolnice.

Ljudi su obaviješteni i nema dokaza da su im inertna cjepiva naštetila, kazao je.

Otpušten je i bolnica je obavijestila vlasti, uključujući FBI. Uhićen je u prošli četvrtak.

"Brandenburg, uvjereni teoretičar zavjere, rekao je istražiteljima da vjeruje da cjepivo protiv covida-19 nije sigurno za ljude te da im može naštetiti i promijeniti DNK", navodi se u policijskoj izjavi o vjerojatnom motivu koju su objavili lokalni mediji.

Tužiteljstvo je reklo da će optužbe protiv njega možda biti ublažene ako se utvrdi da se cjepiva i dalje mogu koristiti.

Također je rekao vlastima da je pod stresom i zbog razvoda braka od supruge koja je podnijela zahtjev za samostalno skrbništvo nad njihovo dvoje djece, prenose lokalni mediji.

"Rekao mi je da, ako do sada nisam razumjela da se ... svijet oko nas ruši, da ozbiljno poričem", rekla je u izjavi, navodi The New York Times.

"Nastavio je govoriti da vlada planira kibernetičke napade i planira ugasiti električnu mrežu", dodala je.

Brandenburg je pušten uz jamčevinu i naređeno mu je da preda oružje.

Neutemeljene teorije zavjere o pandemiji, posebno o cjepivima, raširile su se društvenim mrežama unatoč naporima tehnoloških divova da im se suprotstave.

Vlasti i stručnjaci rekli su da su takve dezinformacije ozbiljna prijetnja borbi protiv virusa jer promiču nesklonost cijepljenju, pa čak i odbijanje cijepljenja.