Alemka Markotić: To je kao da pucate iz puške u trgovačkom centru, to je terorizam

Ravnateljica Klinike za infektivne bolest Dr. Fran Mihaljević profesorica dr. Alemka Markotić još je jednom objasnila zašto je važno držati se mjera samoizolacije.

– Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja, sad ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam – rekla je ona za Dnevnik Nove TV.

Rekla je da će testirati osobe s respiratornim problemima koje imaju i epidemiološki nalaz, a testove će rasporediti i po djelatnostima koje imaju bliski dodir s koronavirusom.

– Iskreno se nadam da smo uspjeli masu toga predvidjeti, a ni Italija se nije mogla pripremiti za situaciju koja je sad. Sve ovisi o nama. Ako se dio ljudi bude ponašao neodgovorno, možemo očekivati puno lošiji scenarij. Apeliram, ne samo na njih, nego i na ljude oko njih da ih pokušaju urazumiti – rekla je Markotić.

– Svi koji su zdravi i žele boraviti u svojim vikendicama i pridržavati se mjera, nije opasno, ako se ne držite toga i na najudaljenijem otoku može biti opasno – dodala je.

