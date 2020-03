Hrvatica iz Londona: Tijelo mi je izmoreno i malaksalo od temperature

Debora Škrinjarić, Hrvatica koja trenutačno živi u Londonu zaražena je koronavirusom.

Na Facebooku je odlučila podijeliti svoje iskustvo te je detaljno opisala koje simptome ona ima.

– Sve je počelo u nedjelju dok sam bila u gradu. Svi podražaji su me počeli iritirati - svjetlo, glazba, razgovori, mirisi, i osjećala sam trnce u tijelu i mučninu. Otišla sam kući i izmjerila temperaturu - 37,2°C. Sljedeće jutro sam se probudila nakon 9 sati sna i imala osjećaj kao da nisam spavala niti minute. Temperatura mi je bila otprilike ista - oko 37,5°C. Također me počelo boljeti grlo. Ovo je prvi put da sam se osjećala bolesno bez da mi je curio nos. Treći dan sam počela kašljati. Također sam počela osjećati malaksalost u tijelu, pogotovo u rukama, i počele su mi se tresti ruke. I dalje se nisam osjećala jako bolesno i bezvoljno, i mogla sam šetati po sobi, otuširati se i slično. Četvrti dan me potpuno bacio u krevet. Cijelo vrijeme sam bila žedna i koliko god da sam tekućine pila, nije mi bilo dovoljno. Temperatura je u istim razmjerima - od 37,2° do 37,7°. Nikad viša, nikad niža, i ne spušta se niti nakon tuša ili paracetamola. Nisam kašljala toliko puno kao kod bronhitisa, ali i dalje me držao budnom po noći i osjećala sam bol u prsima. Morala sam spavati i po nekoliko puta po danu, i svaki put bih imala one čudne snove koji se javljaju kad imam temperaturu, i probudila bih se dezorijentirana i žedna. Počela me boljeti glava, i bol je bila tako intenzivna da se nisam mogla fokusirati ni na što – napisala je mlada Hrvatica.

Danas joj je šesti dan otkad su se pojavili simptomi te se nalazi kod kuće i samoizolaciji.

– Danas sam na šestom danu, kada obično postaje opasno. Tijelo mi je izmoreno i malaksalo od temperature koja se nije spustila niti jednom u šest dana. Tjeram se na barem jedan obrok dnevno kako ne bih dehidrirala. Teško mi je i zamisliti kako ovo podnose tijela koja su već oslabljena godinama i prijašnjim zdravstvenim problemima – objavila je.

Na kraju je poslala posebnu poruku svima u Hrvatskoj.

– Nemaš pojma kakvu privilegiju imaš zbog toga što možeš ostati kod kuće. Većini su vam dane povlastice koje puno nas na zapadu i dalje nema. I zbog toga što nemate puno zaraženih slučajeva, čim počnete pokazivati simptome vas smjeste u bolnicu i testiraju. Niti jedna zapadna zemlja si to više ne može priuštiti. Ako primijetiš simptome, izoliraj se u potpunosti i javi se epidemiološkom zavodu. Drži se dalje od ljudi. I ako ne pokazuješ nikakve simptome, ne znači da ne prenosiš virus. Drži se u izolaciji ako možeš (a većina vas, realno, može), ne izlazi iz kuće osim kada moraš, peri ruke, ne dodiruj lice, čitaj knjige i gledaj Netflix, a naći ćemo se na kavi i roštilju za par mjeseci kada sve prođe, i razgovarati o ovim ludim vremenima. Spasi život, OSTANI DOMA – poručila je Debora Škrinjarić.

