Imam dojam da među Srbima u Hrvatskoj vlada strah

Posjet Zagrebu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je "začinio" govorom na skupštini Srpskog narodnog vijeća (SNV) u Lisinskom, u kojem ne samo da se nije "posuo pepelom" zbog potpore velikosrpskoj politici u 1990-ima, nego je pozornicu iskoristio kako bi, neuobičajeno za ovakve prigode, zemlju domaćina prokazao kao neprijateljski nastrojeno područje, za posjet kojemu je potrebna iznimna hrabrost.

Kazao je, doduše, kako ova regija počiva na miru između Hrvatskog i srpskog naroda i najavio da će hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović vrlo brzo pozvati na uzvratni posjet Beogradu, kao i da će raditi na poboljšanju položaja hrvatske manjine u Srbiji, no na tim riječima završili su Vučićevi pomirljivi tonovi,a govor je skrenuo prema, kako je kazao, pritiscima kojima je osobno bio izložen u Zagrebu, ali i u Beogradu zbog ovog posjeta.

Hrvatskoj predsjednici još je jednom zahvalio što je "imala hrabrosti pozvati ga kada je u Zagrebu najlakše prozvati Srbe i Srbiju". I posjet Vrginmostu jučer prijepodne na Vučića je ostavio dojam da među Srbima u Hrvatskoj vlada strah.

- Ne želim nikoga napadati i govoriti ružne riječi, možda tu ima našeg pretjerivanja, ali vidio sam ljude koji su se sklonili u kut dvorane, da kamera ne može doći do njih. Pitao sam poslije prijatelje o čemu se radi, ali nema tu racionalnog objašnjenja, a najgore je kad nemate racionalno objašnjenje i nikoga ne možete okriviti - rekao je Vučić.

Srbijanski predsjednik nije se libio ni poslati poruku da, ako želi, može kontrolirati zastupnike srpske manjine u Hrvatskom saboru.

Još se jednom okomio na novi Zakon o pravima hrvatskih branitelja, koji je Srbiju označio kao agresora , i poručio da je Srbija mogla donijeti niz sličnih zakona vezanih uz stradanja Srba u Hrvatskoj u vrijeme NDH, ali da to nije učinila.

- Htio sam bezbroj puta pitati Milorada Pupovca, a nisam to učinio, jedno pitanje. Što, Milorade, nisi glasao protiv? Dođe mi 15 puta da ga pitam, a nisam ga pozvao nijednom. Znam da mu je teže nego meni - rekao je Vučić.

Hrvatska predsjednica Vučiću je nakon govora pružila ruku, a potom se i sama obratila okupljenima, unaprijed pripremljenim govorom kojim je Srbima u Hrvatskoj poručila kako je Hrvatska njihova domovina, a srbijanskom predsjedniku uputila utješne riječi: "Što vas ne ubije, to vas ojača".

Za komentar događaja u Lisinskom zamolili smo političkog analitičara Žarka Puhovskog. - Vučić je zapravo rekao da je mogao spriječiti donošenje jednog zakona u Hrvatskoj, da Hrvatski sabor, barem jednim dijelom, ovisi o političkoj intervenciji iz Beograda, ali eto, on u dobroti svog srca nije to učinio. Osobno mi se taj zakon ne sviđa, ali ne mislim da se to u Beogradu treba rješavati. On je Pupovca doveo u poziciju da bude neka vrsta njegova ambasadora kojeg on može, ali i ne mora poslati u borbu. Kolinda Grabar Kitarović to je prihvatila i pričala o bratstvu i jedinstvu, što je isto neobično, pogotovo kad se sjetimo njezine kampanje – kazao nam je Puhovski.

Dodao je kako ono što su dvoje predsjednika obećali hrvatskoj manjini u Srbiji i srpskoj u Hrvatskoj nije ništa novo te dodao kako na kraju posjeta ne razumije motive s kojima je hrvatska predsjednica srbijanskog kolegu pozvala u posjet.

- Mislim da je Vučić dobio puno i na unutarnjem planu u Srbiji i prema inozemnim čimbenicima, da pokaže kako je on spreman ići svugdje kao čovjek dijaloga, no ne vidim što je mogla dobiti Kolinda Grabar Kitarović, osim ako se tu ne radi o nekim unutrašnjim igrama u HDZ-u, a mislim da je sad i tu mogućnost izgubila – zaključio je.