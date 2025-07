Alarmantni povratak bolesti u Zimbabveu nakon Trumpvoh rezova: 'Vratila se u punom zamahu'

Zimbabve je pretrpio veliki udarac u borbi protiv malarije jer se bolest vratila u velikom broju nakon smanjenja američke pomoći. U 2025. godini zabilježeno je čak 115 izbijanja bolesti, dok ih je prošle godine bilo samo jedno, piše The Guardian. Ovaj nagli porast dogodio se šest mjeseci nakon što je Donald Trump prekinuo financiranje ključnih istraživačkih i nacionalnih programa za suzbijanje malarije.

Rezovi u financiranju, koji su uslijedili u siječnju i uključivali su sredstva za programe protiv tuberkuloze, HIV/AIDS-a i malarije, ozbiljno su oslabili Zimbabveanski entomološki program za suzbijanje malarije (Zento) pri Sveučilištu Afrika u Mutareu. Taj program je pružao znanstvenu podršku Nacionalnom programu kontrole malarije.

Prema podacima ministarstva zdravstva, broj zaraženih malarijom u prvih četiri mjeseca 2025. porastao je za 180%, dok su smrtni slučajevi povećani za 218% u usporedbi s istim razdobljem 2024. godine. Do 26. lipnja prijavljeno je 119.648 slučajeva i 334 smrtna ishoda. Također je došlo do poremećaja u distribuciji osnovnih preventivnih sredstava poput mreža protiv komaraca, što je ostavilo na tisuće ljudi izloženima riziku. Ministarstvo je u svibnju izvijestilo da je podijeljeno 1.615.000 mreža tretiranih insekticidom, no nedostaje ih 600.000 zbog gubitka američke potpore.

Itai Rusike, direktor zajedničke radne skupine za zdravstvo u Zimbabveu, upozorio je da financijski problemi ugrožavaju velike uspjehe zemlje u borbi protiv malarije posljednjih dvadeset godina. „Stalna domaća sredstva ključna su za nastavak prevencije i liječenja“, rekao je. „Nedostatak mreža protiv komaraca i lijekova za trudnice može rezultirati smrtnim ishodima. Kad se poremeti opskrba testovima i prvim linijama liječenja, broj zaraženih i umrlih brzo raste.“ Djeca mlađa od pet godina čine 14% ukupnih slučajeva malarije.

Zimbabve je postavio cilj eliminirati malariju do 2030., prateći planove Afričke unije, koristeći strategije poput podizanja svijesti u zajednici, korištenja tretiranih mreža protiv komaraca, prskanja i poboljšanja sustava nadzora. Bivši ministar zdravstva, dr. Henry Madzorera, rekao je da bi zemlja trebala povećati vlastita sredstva kako bi nadomjestila manjak u financiranju. „Porezi namijenjeni zdravstvu trebaju se mudro koristiti za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti,“ poručio je. „Rano liječenje malarije je ključno.“ Dodao je da se Zimbabve ne bi trebao oslanjati samo na donatore za provođenje aktivnosti protiv malarije.

USAID je 2024. godine izdvojio 270 milijuna dolara za zdravstvene i poljoprivredne programe u Zimbabveu. Zamjenik ministra zdravstva, Sleiman Kwidini, priznao je da je povlačenje američkih sredstava poremetilo distribuciju mreža protiv komaraca. „Sada preuzimamo nabavu mreža jer su SAD povukle financiranje. Iako smo se suočili s izazovima, naš cilj ostaje eliminacija malarije do 2030. godine,“ izjavio je.

Prof. Sungano Mharakurwa, voditelj Instituta za malariju na Sveučilištu Afrika, kazao je da će oporavak potrajati, no ukoliko se osigura financiranje, program može brzo nastaviti s uspjesima u borbi protiv bolesti. Program Zento u pokrajini Manicaland značajno je smanjio broj slučajeva od svog početka, a trebao je biti proširen prije nego što su uslijedili rezovi. „U suradnji s Nacionalnim programom kontrole malarije, planirali smo petogodišnji program s nacionalnim pokrivanjem, no on je naglo prekinut,“ rekao je.

Podaci pokazuju da je u Manicalandu broj slučajeva malarije pao s 145.775 u 2020. na 28.387 nakon uvođenja programa 2021., a do 2024. dodatno na 8.035. Međutim, 2025., nakon smanjenja financiranja, broj se povećao na 27.212. „Malarija se vratila u punom zamahu, a slučajevi koji su ranije opadali sada su premašili sve dosadašnje razine,“ dodao je Mharakurwa. On je također naveo da su iznadprosječne kiše ove godine dodatno pogoršale situaciju i pogodovale širenju bolesti.