Aktivist iz Beograda: Ljudi su spontano reagirali na bahatog Vučića i nepoštovanje zdravog razuma

Srbija se nalazi u političkoj i humanitarnoj krizi, istaknuo je aktivist inicijative "Ne davimo Beograd" Dobrica Veselinović koji je za Večernji TV govorio o pozadini nasilnih sukoba policije i prosvjednika koji već dva dana traju u Beogradu. Policija jučer bila žustrija nego prvog dana, dodaje Veselinović, a isti model očekuju i danas.

>> Dobrica Veselinović za Večernji TV o stanju u Beogradu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prosvjedi su počeli poslije obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića u kojem je on najavio ponovno uvođenje policijskog sata, a sve zbog razbuktavanja epidemije koronavirusa. Po mom mišljenju, iako je i dalje situacija dosta nejasna i kompleksna, ljudi su spontano reagirali na jedan bahat i neodgovoran način na koji je vlast organizirala vlast, mjere i zdravstveni sustav tijekom epidemije. Naime, mi smo imali taj jedan nejasan prvi val epidemije koja je onda krenula da jenjava, ali nije se ugušila do kraja. Po našem mišljenju i po mišljenju velikog broja ljudi koji su izašli na ulice, vlast je požurila organizirati izbore koji su bili odgođeni i mjere su jako popustile da bi se odigravale razne nogometne utakmice, ljudi su počeli nepoštovati mjere jer je glavni impuls koji je dolazio od vlasti to utvrđivao. Imali smo velike predizborne skupove, kampanju cijelo vrijeme i to je rezultiralo nepovjerenjem u to što nam vlast servira kao istinu. U međuvremenu su se pojavili izvještaji o netočnom broju zaraženih, počeli su stizati izvještaji, posebno iz drugih gradova u unutrašnjosti da je situacija problematična i teška i mislim da je to onda bilo samo šlag na tortu kao neki dodatni represivni mehanizam da se situacija riješi jer se nije riješila do sada.

Je li koronavirus jedini razlog prosvjeda?

- Ne bih rekao da je to protiv virusa i mjera koje su u nekim situacijama i opravdane. Mislim da je to protest protiv ponašanja vlasti i protiv tog bahatog odnosa i nepoštovanja nekog zdravog razuma onih ljudi koji vrše vlast. Ljudi su rekli dosta lažima. Kako je moguće da imate u jednom trenutku velike konferencije za medije na kojima se najavljuju da imamo najbolje bolnice, ne znam koliko respiratora i da je sve u redu, a onda za nekoliko tjedana imate situaciju da se ljudi ne mogu testirati jer nema testova, da su bolnice i cijeli zdravstveni sustav da građani moraju sami skupljati humanitarnu pomoć. To je zapravo jedan revolt prema tome kako se vlast ophodi cijelo vrijeme.

Beograd ne ide u karantenu, prosvjedi su na neki način uspjeli. Je li se Vučić uplašio?

- On svakodnevno izlazi iz svojih ustavnih ovlasti predsjednika. Vama će to biti čudno, ali mi smo na to ovdje navikli. On izađe i na konferenciji najavi što će krizni stožer i Vlada napraviti. On na taj način privlači svu pažnju, ali mu daje i neku zaštitnu zonu da izmjeri nezadovoljstvo naroda i kritike da bi se ta odluka nekada i promijenila. Tako da je on to sad primijenio, kao ja sam za policijski sat, ali na kriznom stožeru je da odluči. Iako je u prethodna dva mjeseca bilo jasno da krizni stožer radi pod njegovom direktnom kontrolom, ali ipak koristi taj međuperiod da vidi što se događa pa će netko drugi tu odluku potvrditi ili modificirati.

Kako gledate na nacionalne medije koji su pod Vučićevom kontrolom?

- Mi svjedočimo već nekoliko godina da je jednim mehanizmom privatizacije medija došlo do polarizacije medijske sfere. Lokalne medije su pokupovale osobe bliske sa Srpskom naprednom strankom, a s druge strane javni servis je pod vrlo veliko političkom kontrolom stranke. Treće, regulatorni mehanizam koji bi to trebao regulirati su također ljudi pod političkom kontrolom ili ne vrše svoj posao jer nemaju dovoljno integriteta ili se ne žele zamjeriti režimu. Ono što možemo vidjeti da su društvene mreže jedno mjesto gdje se ljudi obavještavaju. To je s jedne strane dobro, s druge loše jer vlada jedna velika kakofonija informacija tako da je sada jedna nejasnoća što se to sada događa. Moram reći, evidentno je da je jučer bilo na prosvjedu velik broj različitih navijačkih skupina i ekstremnih desničara koji su napadali policiju, ali isto tako najveći broj je običnih građana koji su tako željeli izraziti svoje nezadovoljstvo i koji nisu željeli da se povlače pod policijom, nasiljem, suzavcima.

Kakav je profil prosvjednika?

- To je jedan pristojan svijet koji je cijelo vrijeme poštovao mjere. Ti ljudi su ostajali kod kuće kad aje bio policijski sat, nosili su maske, nisu izlazili u rizične kontakte i slično, a onda su vidjeli da vlast radi sve obrnuto. Onda su ljudi rekli 'pa dobro zašto da trpimo opet sve to kada oni koji su odgovorni ne rade sve to'. Mislim da je to sve išlo u smjeru nemojte nas praviti ludima.

Što kažu zdravstveni radnici?

- Moram reći da je situacija prije nekoliko dana bila dosta kritična. Ona se sad stabilizirala. Sve se to događa zbog opće neorganiziranosti sustava i nedostatka logistike i koncentracije moći u Aleksandru Vučića koji onda to koristi na različite načine. U nekim krajevima je dobro, u nekim loše. Ovisi sve od dana do dana. Ono što je osnovno je da smo ostali uskraćeni za ozbiljan odgovor države jer je ona upropaštena partijskim zapošljavanjem.

Je li točna informacija da se u Srbiji ne može učiniti testove koji se plaćaju?

- Što se tiče testova, situacija je nejasna. Postoje određeni testovi koje možete dobiti, kao što su krvni. S briseva je trenutno problem, nejasno je kako se oni mogu dobiti. To je isto posljedica jedne nebrige, neorganiziranosti i sveopćeg ludila. Neki dolaze, neki ne. Osjećaj je kao da ste izgubili državu. Ljudi se oslanjanju na prijatelje, poznanike, veze i to je neka zamjena za to.

Vučić je optužio hrvatske političare. Kako vi na to gledate?

- To je njegova standardna taktika. Hoće li optužiti unutrašnjeg neprijatelja, strane službe, nevladine organizacije ili će optužiti vanjskog neprijatelja. U okruženju uvijek ima nekog, Kosovo, Hrvatska, BiH, Crna Gora. To je plodno tlo iz kojeg je nastao, taj neki desni populizam i šovinizam koji uvijek ima plodno tlo ako se podgrijava. On iz toga nije izašao i to je njegov background iz kojeg nije izašao i on to vješto koristi.

Za kraj je Veselinović zaključio da se Srbija nalazi u jednoj političkoj i humanitarnoj krizi.

- Mislim da je teško predvidjeti kako će se razriješiti, ali predstoji nam sljedeće veliko pitanje Kosova pa mislim da ćemo ovakve scene viđati i u budućnosti. Prosvjedi su spontani, nema organizacije, stožera. Vidjeli smo da je jučer policija bila žustrija, jake su bile policijske snage i sve se mnogo prije završilo. Mislim da će oni i danas željeti raščistiti građane što prije. Jučer smo već vidjeli konje, pse, vojna vozila...