Partneri u vladajućoj koaliciji sutra bi trebali utvrditi dogovor o novom ministru poljoprivrede, na čelo kojega Domovinski pokret predlaže Davida Vlajčića. Za novog ministra DP traži i punu vertikalnu kontrolu nad resorom, a kao važan preduvjet za to vide smjenu Uprave Hrvatskih šuma. Sudeći po izjavama nekih HDZ-ovih dužnosnika posljednjih dana, starijem partneru to baš i nije po volji, no DP-ovci, čini se, ne odustaju. Na tome, u intervjuu koji je dao za sutrašnji broj Večernjaka, inzistira i Josip Dabro, koji je nakon objave snimke na kojoj puca iz automobila u pokretu napustio ministarsko mjesto, no sada se vraća u Sabor, u kojem će će biti odsudna, 76. ruka u minimalnoj parlamentarnoj većini. I pritom poručuje kako je upravo njegov povratak u saborske klupe "jamstvo da neće posustati i povući se pod pritiscima".

- Oporba neka se bavi performansima i dociranjem, a ja, dok sam 76. ruka ove vladajuće većine, inzistirat ću na tome da ova vlast rješava probleme, razrješuje problematične i kompromitirane kadrove, bori se protiv kriminala i radi u interesu države", rekao nam je Dabro. Ističe pritom kako većinu ne drži Andreju Plenkoviću, već DP-u koji, kaže, trenutno samo u ovoj konstelaciji može ostvarivati stranački program na temelju kojega su ga ljudi birali. "Ako nas se u tome bude onemogućavalo, ove većine više neće biti - poručuje Dabro.

Na pitanje što ako HDZ ne pristrane razriješiti Nediljka Dujića i druge u Upravi Hrvatskih šuma uzvraća protupitanjem: "Ako ne možemo promijeniti ni lošu upravu u resoru koji nam je pripao po koalicijskom sporazumu, o čemu onda uopće pričamo?!". Dabro je pritom i dalje uvjeren da objava kompromitirajuće snimke, uz najavu novih sličnih, pa i gorih snimaka, ima veze upravo s njegovom riješenošću da uvede reda u poslovanje Hrvatskih šuma i općenito u poljoprivredi, a slične bi pritiske, smatra, mogao doživjeti i njegov nasljednik.

- Od ulaska u vladu napravili smo puno. Uveli smo reda u isplatu poticaja u poljoprivredi iako je i tu nedostajalo odlučnosti kod koalicijskih partnera. Povećali smo proizvodnju mlijeka, spasili šećernu industriju nakon katastrofalne suše i počeli stvarati ozbiljne preduvjete za rast samodostatnosti u proizvodnji hrane. To je strateški interes i Domovinskog pokreta i hrvatske države – jačanje domaće proizvodnje i očuvanje ruralnog prostora. I u tome su i mene pokušavali zaustaviti veliki igrači koji žele da im Ministarstvo poljoprivrede bude bankomat, a vjerujem da će isti pritisci ići i prema mome nasljedniku - kazao nam je, među ostalim, Dabro, za sutrašnje izdanje Večernjeg lista.

Cijeli intervju pročitajte sutra u tiskanom izdanju Večernjeg lista.

>> VIDEO Josip Dabro na razgovoru u USKOK-u