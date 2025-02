Trumpov opaki plan: Pojam 'Mar-a-Lago Accord' sve se više spominje u SAD-u, znate li što znači?

Sve više se u Sjedinjenim Američkim Državama spominje pojam 'Mar-a-Lago Accord' i, iako su mnogi ranije takav scenarij smatrali nerealnim, sada se o njemu počinje raspravljati, a Wall Street počinje obraćati pažnju na njega. “Ako je Trump spreman dići u zrak NATO, zašto ne bi bio voljan dići u zrak financijski sustav?” – rekao je jedan od utjecajnijih američkih ekonomskih analitičara Joe Bianco, komentirajući taj pojam plan.

Što je 'Mar-a-Lago Accord'? To je plan po kojem bi predsjednik Donald Trump mogao prisiliti neke od stranih vjerovnika SAD-a da zamijene svoje državne obveznice u ultra dugoročne obveznice kako bi smanjili teret duga zemlje. No, to nije sve. Jedan od iskusnih američkih ekonomskih analitičara Jim Bianco, tako je ovih dana okupio svoje klijente na ozbiljnom razgovoru nakon što su počele kružiti sve veće glasine o takozvanom 'Mar-a-Lago sporazumu'. Bianco je na tom sastanku izjavio kako ne vidi mogućnost da će se to dogoditi u skorije vrijeme, ako ikad. Ali na neki način to nije bitno. „Trump bi, rekao je bez sumnje, mogao promijeniti cijeli globalni financijski poredak u sljedeće četiri godine, a Wall Street mora biti spreman.“ – rekao je Bianco.

Ideja o dramatičnom restrukturiranju američkog duga dio je agende Trumpovog tima da obnovi globalnu trgovinu putem carina, oslabi dolar i u konačnici smanji troškove zaduživanja, a sve s ciljem postavljanja američke industrije u ravnopravniji položaj s ostatkom svijeta, rekao je Bianco, tržišni veteran s više od tri desetljeća i osnivač Bianco Researcha. Ostali elementi plana uključuju stvaranje suverenog fonda bogatstva - koji je Trump već pokrenuo - i prisiljavanje američkih saveznika da preuzmu veći udio u troškovima sigurnosti. "Morate početi razmišljati na veliko i morate početi hrabro razmišljati o tome što se ovdje događa", rekao je Bianco slušateljima tijekom otprilike sat vremena dugog webinara. “Sporazum Mar-a-Lago zapravo nije stvar, to je koncept. To je plan da se u osnovi preinači dio financijskog sustava.”

VEZANI ČLANCI:

Izraz 'Sporazum Mar-a-Lago' izvedene je temeljem Sporazuma Plaza iz 1985. i, prije toga, Sporazuma iz Bretton Woodsa iz 1944., a oba su bila prekretnice u uspostavi modernog globalnog ekonomskog sustava. Svaki je dobio ime po odmaralištima u kojima je pregovarano. Mnoge ideje koje stoje iza agende potječu iz dokumenta Stephena Mirana iz studenog 2024., Trumpova kandidata za čelnika Vijeća ekonomskih savjetnika Bijele kuće. U njemu je bivši dužnosnik Ministarstva financija iznio plan puta za reformu globalnog trgovinskog sustava i uklanjanje ekonomskih neravnoteža uzrokovanih "upornom precijenjenošću dolara". Bianco je rekao da takvo stajalište nije nužno u suprotnosti s mišljenjem ministra financija Scotta Bessenta, koji je u četvrtak na Bloomberg televiziji rekao da "SAD još uvijek ima jaku politiku dolara". “Vrijeme je da se ozbiljnije prihvati rizik da Trumpova administracija orkestrira slabljenje dolara. Trumpova administracija ima sklonost hrabrim manevrima s visokim ulozima.” – smatra i makro strateg Simon Flint. “Nadajmo se da je cijela ideja niža vrijednost dolara, niža vrijednost kamatnih stopa, smanjenje tereta duga u zemlji. I to je ono što oni pokušavaju učiniti.” - rekao je Bianco.

Bianco se, poput Miranova dokumenta, pozvao na rad bivšeg stratega Credit Suisse Group AG Zoltana Pozsara, koji je nekoliko godina upozoravao da će dolar igrati mnogo manje dominantnu ulogu u globalnim financijama u nadolazećim desetljećima. Jedna Pozsarova ključna ideja je da bi druge nacije trebale platiti više za sigurnost i stabilnost koju im pruža SAD. Način da se to učini bio bi zamjena nekih od njihovih državnih obveznica u 100-godišnje obveznice. Ako bi te zemlje brzo trebale gotovinu, Federalne rezerve mogle bi im je privremeno staviti na raspolaganje putem kreditne ustanove. Bianco je naglasio da se ova vrsta zamjene duga možda zapravo neće dogoditi, a ako bi SAD krenule s njom, to bi zahtijevalo značajnu međunarodnu suradnju i moglo bi potencijalno utjecati na globalnu financijsku stabilnost. Ulagači u obveznice zasad pokazuju malo znakova zabrinutosti, a trgovanje na tržištu riznica posljednjih je dana posebno mirno. Ipak, smisao rasprave o tim idejama s klijentima je naglasiti veličinu potencijalnih promjena u trgovini, rekao je Bianco. "Shvatite ih ozbiljno, nemojte to shvatiti doslovno", rekao je referirajući se na ideju o zamjeni duga i neke od Trumpovih radikalnijih prijedloga općenito.

>>FOTO Trump oduševio u prepunoj areni: Potpisivao dokumente pa publici bacio kemijske olovke>>