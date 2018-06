Akcija 'ugasi motor' ide dalje, evo što sve planiraju

Nakon akcije upozorenja pod nazivom #UGASIMOTOR koja je održana u brojnim hrvatskim gradovima u petak 15. lipnja, Građanska inicijativa 'STOP rastu cijena goriva' imala je 20. lipnja akciju u trajanju od 1 sat za spuštanje cijene goriva ispod 9 kn. U svom priopćenju za javnost istaknuli su da su ove akcije prvi korak u borbi za jeftiniju i održivu državu iz koje se ne bježi. Građanska inicijativa ne organizira niti punktove, niti građane. Građani se samoorganiziraju i na vlastitu odgovornost sudjeluju u akciji #ugasimotor.

- Na prvu akciju izašlo je 2527 automobila, a na ovu drugu 4600 automobila što je evidentan dokaz da je druga akcija #ugasimotor bila vrlo dobra. Nažalost, za razliku od ostalih gradova Zagreb je podbacio, ali ne čudim se s obzirom da je on centar financijske moći u Hrvata i ovdje ljudi bolje žive nego u ostatku RH, iako se i Zagreb polako raseljava.

Baš me zanima gdje su bili građani koji su birani od građana – političari. Građanin Krešo Beljak ima auto i pitam se gdje ga je u srijedu ugasio u 16:30? Građanin Božo Petrov, hm... da mi je znati gdje se zaustavilo njegovo vozilo u srijedu u 16:30? Građanin Ivan Vilibor Sinčić... zašto nije kao građanin izašao i zaustavio svoje vozilo za dobra stara vremena? Pa njemu je barem aktivizam u krvi. Građanine Lovrinović, gdje si bio u srijedu 20.6. u 16:30? Građanine Hasanbegović, pa ne morate samo mijenjati imena ulica i trgova, zaustavite se na nekoj prometnici kad je akcija, nije sramota. Građanka Markić koja je glasna samo po pitanju nastanka života... a zar kasnije egzistencija istog nije bitna? Gospođo, pokažite djelom, dokažite da nisam u pravu i #ugasimotor. E da, a gdje je Bero? Gdje je građanin RH Davor Bernardić? Pa mogao je i on navratiti i zaustaviti vozilo - napisao je Damir-Kristijan Rogina na svojem Facebook profilu.

Rogina je u priopćenju inicijative odgovorio na nekoliko pitanja vezanih uz prosvjed. Na pitanje što je bio okidač da se inicijativa pojavi u Hrvatskoj nakon što se to dogodilo u BiH i Srbiji, Rogina je kazao kako je to bila visoka cijena goriva.

- Okidač je bila visoka cijena goriva već 20-tak godina koja već nekoliko puta probija tzv. psihološku barijeru od 10 kn. To je bio razlog da nas se okupi 20-tak koordinatora ove inicijative iz raznih dijelova Hrvatske i da krenemo kroz akcije koje su demokratski način borbe. Cijena goriva sama po sebi nije toliki problem već ono što za sobom vuče, a to su povećane cijene svih roba i usluga. Tad se događaju lančana poskupljenja svega što je jak udarac na standard života građana - rekao je Rogina.

Dodao je kako se cijena goriva sastoji od četiri komponente.

- To su: cijena proizvodnje derivata koja se izračunava prema cijeni barela nafte na tržištu, zatim marže koju imaju distributeri i trgovci, trošarine koje odlaze HAC-u, HŽ-eu, Vladi itd. i dolazi PDV. Cijena proizvedenog goriva je oko 4 kn i 60 lipa i na to dođu trošarine i PDV i imamo otprilike 130% poreza na osnovu cijenu goriva sadašnju cijenu, tj. 60% od cijene goriva čine nameti države trošarine i PDV - rekao je.

Naglašava kako se u inicijativi nalaze 'mladi ljudi koji većinom nisu vezani za nikakvu politiku'.

- To su građani. Vedran Franc je voditelj projekta trenutno i stoji iza svake komunikacije s institucijama u pogledu svake akcije. Sanja Zulijani radi organizacijski dio koordinacija. Ja sam glasnogovornik i član ekipe od 20-tak osoba koje odlučuju o svim koracima. Potpora inicijativi raste jer očito raste svijest građana o brizi za svoj grad i svoj narod. Preko ljeta ćemo imati par akcija, ali bez namjere da se naudi turističkoj sezoni. Tražit ćemo realizaciju naših zahtjeva preko Vlade. Na jesen krećemo punom parom! - poručio je.

Govorio je i o zahtjevima prema Vladi.

- Visoke trošarine su velik problem. Naši političari razmišljaju o Europi, ali ne razmišljaju o narodu. Konstantno nam se govori kako se naše trošarine prilagođavaju Europi, ali naše plaće ne. Mi Europi idemo uz dlaku i radimo sve kako oni hoće. Hrvatski radnik svaki mjesec dobiva sve manje i manje kako se mi usuglašavamo s tim normama EU. Plaće u Njemačkoj su npr. oko 4 puta veće od plaća u Hrvatskoj, ovisno je li sjever ili jug Njemačke. Nedavno sam bio u Münchenu gdje su cijene goriva niže nego u Hrvatskoj. Sad vi zamislite kao je jednom Osječaninu koji kreće na more i treba izdvojiti od 50 do 60% svojih mjesečnih primanja samo za došao do destinacije na Jadranu i vratio se natrag. Kako bi bilo Nijemcu da mora mjesečno izdvojiti 1400 eura da bi otišao iz Münchena u Hamburg i natrag? - pita se Rogina.

Govorio je i o proteklim akcijama i odjekom.

- Prva akcija je bila generalna proba da vidimo koliko je narod svjestan i željan nekih promjena. Pojedinac ne može ništa mijenjati. Politika na vlasti ne želi ništa mijenjati jer je ona stvorila ovaj problem. Odazvalo nam se 2572 vozila prema izvješću policije. Taj prosvjed je bio u 17 sati poslije radnog vremena kad nema previše automobila na cesti u petak kad je već svatko otišao doma s posla. U Hrvatskoj nemate nikakvu kulturu prosvjedovanja za boriti se za sebe. Ovo je prvi puta da su građani svojevoljno izašli van bez da smo mi koordinirali. Po meni ta prva akcija je bilo vrlo dobra.

U drugoj akciji samo u Zagrebu je bio slabiji efekt akcije nego u prvoj, ali zato je ostatak Hrvatske bio fantastičan. Imali smo 4700 vozila koja su stala. To znači da su ljudi prepoznali ovu akciju i našli sebe u njoj da počnemo nešto mijenjati na bolje. U ova mračna vremena ova akcija je bila na neki način zabava. Pojedinci su stali s automobilima i motorima, u Karlovcu i drugdje ljudi su se okupili i prelazili cijelo vrijeme preko pješačkog prelaza, u Rijeci igrali odbojku na sred ceste, u Slavonskom Brodu plesali uz bećarac, u Orahovici igrali kolo itd. Bilo je i smiješnih stvari kao postavljena prikolica gradske čistoće na cesti, spojena dva auta da bi se kartalo belu, negdje se igrao i badminton - rekao je.

Policija je uoči druge akcije izdala upozorenje da će kažnjavati. Je li to utjecalo na akciju?

- Mislim da nije utjecalo. Građani su svjesni da se za nešto bore. Policija je bila korektna jer je uglavnom davala podršku u bijelim rukavicama iako je bilo mjesta gdje su pisali kaznu. U Sisku su čak pozvali pauka. Upute su bile da zaustavljeni auto ima uključena sva 4 svjetla, da je osiguran trokutom i da vozač ima reflektirajući prsluk. Neki se nisu držali tih uputa pa je tu bilo pisanja kazni - odgovorio je Rogina.

Što dalje?

- Povezivat ćemo se s Hrvatskim građanima kao i do sada. Akcija koja će trajati cijelo ljeto je akcija „Lipice“, plati cestarinu s lipama. Pokažimo da nam je stalo do hrvatske kune, da smo svjesni problema, a pri tome da malo zakompliciramo situaciju na naplatnim kućicama - zaključio je.