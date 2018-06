'Zagrebe, srami se': Kolone u Samoboru i Velikoj Gorici, a u Zagrebu bez zastoja

“Zagrebe, srami se.” Tim je riječima opisan jučerašnji prosvjed u Facebook-grupi građanske inicijative “Stop rastu cijena goriva”. Promet u glavnom gradu od 15.30 do 16.30, za kada je bio najavljen prosvjed kako bi se cijene goriva spustile ispod devet kuna po litri te smanjile trošarine, na većini cesta tekao je gotovo bez većih zastoja. Na križanju Slavonske i Avenije Većeslava Holjevca, jednoj od žila kucavica metropole, gotovo da nitko nije znao da uopće prosvjeda ima, a osim uobičajenih zastoja na semaforu zbog povratka s posla, automobili se na ovom raskrižju nisu zaustavljali. Možda je razlog tomu policajac koji je automobilom neko vrijeme stajao na obližnjem križanju ulice Kruge sa Slavonskom avenijom. Reagirao je čim se zaustavio jedan automobil, koji je vrlo brzo nakon što je primijetio policajca, produžio dalje, a “plavac” je krenuo za njim.

Igrali belot na haubi

– Prošao sam Slavonsku pješice od križanja s Heinzelovom do Mosta slobode, no ništa nisam primijetio – kazao je Tomislav Škreblin, pješak, koji se prisjetio kako je prije 12 godina, dok je imao auto i vozio iz Ivanić-Grada do Zagreba gotovo svakodnevno, cijena dizela bila 4,5 kune.

[video: 25485 / ]

Bez obzira na upozorenja iz zagrebačke policije da će kažnjavati sve koji će ometati promet, pojedinci su ipak na kratko ugasili motor na pojedinim lokacijama grada. Zaustavili su se na križanju Branimirove i Heinzelove, na Zagrebačkoj aveniji kod hotela Antunović u Španskom čak su i trubili u znak podrške, a zakrčili su i Zagorsku magistralu kod trgovačkog centra Westgate. Nije se vozilo ni u Zaprešiću, Ogulinu, Puli, Zadru, Splitu, a na jednom od rotora u Rijeci igrala se čak i odbojka. Napravila se i kolona od Samobora do Svete Nedelje duga više od pet kilometara, a u Velikoj Gorici se na haubi igrao i belot.

[video: 25473 / ]

Iznimka u Zagrebu bio je jedino remetinečki rotor na križanju Avenije Dubrovnik i Jadranskog mosta. Iako su organizatori prosvjeda više puta na društvenoj mreži upozorili vozače da, kada stanu, obavezno ostave jednu traku slobodnu za slučaj nužde, kako bi njome moglo proći i vozilo Hitne pomoći, na rotoru su se u jednom trenutku oglušili i blokirali sve tri trake. Policija je promptno reagirala, a vanjska je traka ponovno bila slobodna za desetak minuta. Davale su se i kazne, na što su ukazali građani putem Facebooka.

[video: 25471 / ]

“Svi ćemo platiti kazne”

– Ako ste dobili kaznu, ostanite na mjestu, ionako ne možete dobiti drugu – upozoravala je jedna korisnica društvene mreže, dok su drugi komentirali kako je žalosno koliko su policije poslali na prosvjednike. Neki su, pak, unatoč tome što su dio grupe, odnosno građanske inicijative na Facebooku, otvoreno iskazali svoje negodovanje zbog prosvjeda.

– Nije sporna borba za nižu cijenu, nego način na koji to radite. Blokirajte Vladu RH, a ne maltretirajte ljude koji se žure pokupiti dijete u vrtiću, odvesti stare roditelje kod doktora i kronične bolesnike u automobilima bez klime – jedan je od komentara koji je u grupi od više od 62.000 članova “pokupio” 139 lajkova. Podijeljenost se osjetila i na zagrebačkim cestama pa su oni koji su stali doživljavali da im drugi trube, ljute se i zaobilaze ih. Doživio je to i jedan vozač koji je sam stajao na Domovinskom mostu i tražio pomoć, no, sudeći prema kasnijim komentarima, nitko mu se nije odlučio pridružiti.

Nakon prosvjeda pojavila se i ideja da se prikupe svi podaci o kaznama koje su ispisane te se napiše ukupan iznos i broj računa da bi u plaćanju kazni sudjelovali svi koji su odlučili na taj način poslati poruku Vladi.