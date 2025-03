AI u centru pozornosti na najvećoj FinTech konferenciji u regiji. Ovo su samo neke od ključnih tema programa

Umjetna inteligencija (AI) postala je ključni pokretač promjena u financijskom sektoru, omogućujući brže i preciznije procese, bolje korisničko iskustvo i učinkovitije upravljanje rizicima. Prema nedavnim istraživanjima, više od 80 posto financijskih institucija već koristi ili aktivno implementira AI rješenja za analizu podataka, prepoznavanje prijevara i optimizaciju operacija. No, istovremeno postavlja nova pitanja: kako osigurati transparentnost i sigurnost, koje etičke smjernice slijediti i gdje industrija treba povući crtu u primjeni AI tehnologija?

Ova pitanja bit će u središtu rasprava na Money Motion 2025 – najvećoj FinTech konferenciji u regiji, koja će se održati 27. i 28. ožujka na Zagrebačkom velesajmu, pod sponzorstvom vodećih regionalnih brendova u industriji - Mastercard, Monri, ASEE, OTP banka, A1 Hrvatska, Croatia osiguranje i LAQO.

Više od 2000 sudionika, vodećih banaka, tehnoloških kompanija, regulatora i investitora okupit će se kako bi raspravili kako AI može unaprijediti financijski sektor, ali i koje izazove donosi. Na glavnoj pozornici očekuju nas paneli s vrhunskim stručnjacima koji će govoriti o odgovornoj primjeni AI-a, njegovoj ulozi u prevenciji prijevara, optimizaciji korisničkog iskustva te potencijalnim rizicima koje nosi prekomjerna automatizacija.

Ovogodišnje izdanje odnosi četiri pozornice i nikad veću expo zonu Foto: Money Motion

Ivan Skender, glavni direktor za strategiju, transformaciju i Centar kompetencija u A1 Hrvatska, ističe da AI već sada redefinira načine poslovanja i otvara nove mogućnosti:

"U A1 Hrvatska vidimo AI kao priliku za unaprjeđenje korisničkog iskustva, optimizaciju poslovnih procesa i poboljšanje operativne učinkovitosti. Naša ulaganja u AI tehnologije omogućuju nam da korisnicima pružimo brže, preciznije i personaliziranije usluge – bilo kroz napredne chatbot i voicebot sustave, optimizaciju mreže ili automatizaciju tehničke podrške. No, AI nije zamjena za ljudsku ekspertizu – on je alat koji ljudima omogućuje veću produktivnost i fokus na strateški važne zadatke. Zato kontinuirano ulažemo u edukaciju zaposlenika i razvoj inovativnih rješenja kroz naš Data and AI Community.“

AI transformira i način na koji se razvija softver. Viktoria Merkuolova, direktorica IT Group Strategy and Transformation u Nexi Group, naglašava:

"GenAI nije univerzalni lijek, već alat čija vrijednost treba biti mjerljiva. U Nexiju prelazimo s razvoja aplikacija na platformu za generiranje aplikacija, optimizirajući cijeli životni ciklus razvoja i održavanja softwarea. Krećemo s jednostavnim BOT-ovima koji standardiziraju procese i omogućuju stvaranje zajedničke baze znanja unutar kompanije. Sve to činimo unutar čvrstog okvira definiranog od strane kontrolnih funkcija naše grupe i u skladu s AI Aktom."

Dnevni program održava se na Velesajmu, a večernji partyji na kultnim zagrebačkim lokacijama Foto: Money Motion

U sektoru osiguranja AI donosi ogromne benefite, ali i zahtijeva odgovoran pristup. Ivan Bimbi, voditelj Odjela za LAQO digitalnu strategiju i procese u Croatia osiguranju, ističe:

"AI nam ne služi samo za ubrzavanje procesa, već je ključni element razvoja poslovanja. Korištenjem strojnog učenja poboljšavamo detekciju nepravilnosti i jačamo sigurnost. AI omogućuje personalizaciju usluga i optimizaciju ključnih poslovnih procesa, što povećava zadovoljstvo i lojalnost korisnika. No, ključno je postići ravnotežu između tehnoloških inovacija i etičkih, pravnih i društvenih standarda."

Bankarski sektor također snažno osjeća utjecaj AI tehnologija. Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko Banke, naglašava važnost povjerenja klijenata:

"AI donosi prednosti poput brže obrade podataka, bolje korisničke podrške i upravljanja rizicima, no ključno je pitanje – gdje povući granicu? Povjerenje klijenata, sigurnost podataka i regulatorna usklađenost moraju biti temelj svake inovacije. Zato aktivno potičemo otvoreni dijalog o AI-u i financijama, jer informirani klijenti donose bolje odluke. Drago mi je što se treću godinu zaredom pridružujemo konferenciji Money Motion, gdje možemo raspraviti kako AI može unaprijediti bankarstvo, ali i očuvati ključne ljudske vrijednosti.“

Trenutno su u prodaji ulaznica po regularnoj cijeni od 299 eura. Sve informacije o konferenciji možete pronaći na službenim stranicama Money Motiona, a svoju ulaznicu potražite na platformi Entrio.