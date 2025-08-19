Veliki sukob među osiguravateljima oko 'curenja' podataka i rada HUO-a: 'Više od dvije godine ukazujemo na problem'

Podaci koje Hrvatski ured za osiguranje (HUO) prikuplja ne provjeravaju se, nisu međusobno usporedivi, ne mogu se analizirati kako treba, njima se ne upravlja adekvatno te nisu ni adekvatno zaštićeni/sigurni, što u konačnici dovodi do dezinformiranosti i stvaranja pogrešne slike o tržištu osiguranja. To je razlog zbog kojeg su naša društva prestala dostavljati određeni set podataka u HUO, dok se ne riješi pitanje sigurnosti i adekvatne zaštite podataka. S ovim su nam se riječima javili iz Uprave Adriatic osiguranja, dijela Koncerna Agram, uz napomenu da, s obzirom na aktualne napise o curenju osobnih podataka o vlasnicima vozila u Hrvatskoj te novčanu kaznu koju je AZOP odredio HUO-u s obrazloženjem da su datoteke sačinjene unutar poslovnih postupaka HUO-a, smatraju potrebnim reagirati radi prezentiranja svih relevantnih činjenica. Iz Koncerna Agrama referiraju se na skandal najvećeg curenja podataka u Hrvatskoj ikad, o vlasnicima svih osiguranih vozila, koji je otkrio Večernji list, a isti dan kad je nakon godinu dana istrage AZOP objavio rješenje i kaznu HUO-u, dostavljeni su nam dokazi o „novom“ curenju, iz 2006., razdoblja kad podacima još nije raspolagao HUO.