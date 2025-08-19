Naši Portali
'GODINAMA SE ŽALIMO'

Veliki sukob među osiguravateljima oko 'curenja' podataka i rada HUO-a: 'Više od dvije godine ukazujemo na problem'

storyeditor/2025-08-18/PXL_090825_136524546.jpg
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Valentina Wiesner
19.08.2025.
u 06:02

HUO zbog neplaćanja davanja Adriatic osiguranja i Euroherca diže pola milijuna eura kredita i pokreće ovrhu, a Hanfa je Adriaticu nedavno zabranila isplatu dobiti i dividende.

Podaci koje Hrvatski ured za osiguranje (HUO) prikuplja ne provjeravaju se, nisu međusobno usporedivi, ne mogu se analizirati kako treba, njima se ne upravlja adekvatno te nisu ni adekvatno zaštićeni/sigurni, što u konačnici dovodi do dezinformiranosti i stvaranja pogrešne slike o tržištu osiguranja. To je razlog zbog kojeg su naša društva prestala dostavljati određeni set podataka u HUO, dok se ne riješi pitanje sigurnosti i adekvatne zaštite podataka. S ovim su nam se riječima javili iz Uprave Adriatic osiguranja, dijela Koncerna Agram, uz napomenu da, s obzirom na aktualne napise o curenju osobnih podataka o vlasnicima vozila u Hrvatskoj te novčanu kaznu koju je AZOP odredio HUO-u s obrazloženjem da su datoteke sačinjene unutar poslovnih postupaka HUO-a, smatraju potrebnim reagirati radi prezentiranja svih relevantnih činjenica. Iz Koncerna Agrama referiraju se na skandal najvećeg curenja podataka u Hrvatskoj ikad, o vlasnicima svih osiguranih vozila, koji je otkrio Večernji list, a isti dan kad je nakon godinu dana istrage AZOP objavio rješenje i kaznu HUO-u, dostavljeni su nam dokazi o „novom“ curenju, iz 2006., razdoblja kad podacima još nije raspolagao HUO.

ST
sttipe
06:42 19.08.2025.

Kartelski udružena djelatnost.. A država im je osigurala da varaju ljude, smješnim kaznama za izgubljeni spor, ka nekog oće zakinit, i nešto ne platit... fuj..

