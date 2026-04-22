Osnivanje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj je slobodno, s tim da njihov unutarnji ustroj mora biti sukladan temeljnim ustavnim demokratskim načelima. Političke su stranke protuustavne ako svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost RH. Odredba je to koja u Ustavu RH stoji od samog početka, otkako je Sabor 1991. godine udario ustavnopravne temelje za raskid s jednopartijskim i ustoličenje novog, višestranačkog demokratskog sustava. Iz HDZ-a nam 35 godina kasnije, početkom ovog tjedna, neslužbeno govore kako je jedan od kandidata za ustavnog suca ovoj stranci apsolutno neprihvatljiv zato što je prije nekoliko godina sudjelovao u okruglom stolu koji je u Saboru organizirala stranka Možemo!.