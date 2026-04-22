Osnivanje političkih stranaka u Republici Hrvatskoj je slobodno, s tim da njihov unutarnji ustroj mora biti sukladan temeljnim ustavnim demokratskim načelima. Političke su stranke protuustavne ako svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost RH. Odredba je to koja u Ustavu RH stoji od samog početka, otkako je Sabor 1991. godine udario ustavnopravne temelje za raskid s jednopartijskim i ustoličenje novog, višestranačkog demokratskog sustava. Iz HDZ-a nam 35 godina kasnije, početkom ovog tjedna, neslužbeno govore kako je jedan od kandidata za ustavnog suca ovoj stranci apsolutno neprihvatljiv zato što je prije nekoliko godina sudjelovao u okruglom stolu koji je u Saboru organizirala stranka Možemo!.
Kakav je to uopće zahtjev da ustavni suci ne smiju imati vlastiti vrijednosni sustav? Ako je to doista ono čemu stremimo – kupimo dobar algoritam i opleti!
A da izbacimo stranke i uvedemo robotsku javnu upravu? Stopa korupcije bi išla prema nultoj stvarno a ne samo kolokvijalno kao u izjavama "imamo nultu toleranciju prema korupciji" a u pozadini grabi nemilosrdno.
Zanimljivo, ako je sudac svjetonazorski sklon "desnici" onda je to ogroman problem, ako je sklon "ljevici" onda pitaju u čemu je problem.
Pravosuđe je idealno da se prebaci na AI. Zašto, prvo što takav sustav ima u realnom vremenu pristup svim podacima, svim zakonima, svim predmetima pa može imati ujednačenu praksu. Zna nepogrešivo matematiku što je kod sutkinja rijetkost. Nema predrasude, preferencije, fluktuacije raspoloženja, zna izvesti logičan zaključak koji može dokazati. AI sustav nije korumpiran i ne da se korumpirati. Svako petljanje po sustavu ostavlja trag, a svako "reprogramiranje" je lako dokazivo. Dok jedna sutkinja prouči jedan predmet, najsporiji AI sustav će ih proučiti barem 100.000. Pa zašto se pruža otpor uvođenju AI u pravosuđe? Upravo zbog toga što bi se time osujetile manipulacije i samovolja sutkinja, a da ne govorimo i materijalnoj koristi koja to prati. Uvijek bih prije pristao da mi sudi AI sustav nego neka sutkinja jer imam neizmjerno više povjerenja u takav sustav, koji je daleko korektniji, profesionalniji i pravičniji.