4 kriptovalute koje imaju potencijal donijeti 100x dobitak tijekom bull runa

Nedavni rast Bitcoina na rekordnu razinu i sada stabilna cijena od 111.000 dolara otvorili su novo poglavlje u globalnom bull runu tržišta kriptovaluta. No, neće sve kriptovalute imati iste koristi.

Međutim, neke od njih – poput XRP-a, Solaxyja i BTC Bull Tokena – pokazuju velik potencijal za ostvarenje dobitka do 100x u bliskoj budućnosti.

Analizirali smo najnovije tržišne trendove, sentiment velikih ulagača (kitova) i razvoj kriptovaluta u fazi pretprodaje kako bismo odabrali pet najboljih kriptovaluta s potencijalno velikim prinosom.

Na popisu se nalaze rastući altcoini, inovativni Layer-2 projekti i kriptovalute u fazi pretprodaje, sve razvijene usred uzbuđenja oko novog rekorda Bitcoina (ATH).



Solaxy ($SOLX): Eksplozivna Layer-2 pretprodaja na Solani

Jedan od najsnažnijih kandidata za kriptovalutu s potencijalom 100x trenutno je Solaxy. Ovo nije samo još jedan altcoin—Solaxy je prvi Layer-2 projekt izgrađen izvorno na Solana mreži.

Cilj je jednostavan, ali ambiciozan: riješiti probleme skalabilnosti koji već dugo muče Solana ekosustav.

Solana je poznata kao iznimno brza blockchain mreža, ali sve veći broj transakcija i novih korisnika uzrokuje tehničke probleme poput zagušenja mreže i povećanih naknada. Tu na scenu stupa Solaxy kao rješenje.

Korištenjem Layer-2 mehanizama, transakcije se mogu obavljati brže, jeftinije i učinkovitije, bez opterećivanja glavnog sloja.

Pretprodaja Solaxyja trenutno je u završnoj fazi, s prikupljenih više od 39,8 milijuna dolara. Cilj od 40 milijuna dolara očekuje se vrlo brzo. Trenutna cijena iznosi samo $0.001734, što predstavlja iznimno nisku ulaznu točku s ogromnim potencijalom za rast.

Mladi ulagači u dobi od 20–35 godina koji traže pristupačan ulazak u novi kripto projekt s jakim potencijalom trebali bi razmotriti ulazak prije nego što se pretprodaja zatvori. Službenu stranicu Solaxy pretprodaje možete posjetiti ovdje.

Posjetite Solaxy SOLX



XRP: Stara zvijezda spremna za nove rekorde

XRP, izvorna kriptovaluta Ripple mreže, ponovno je u fokusu posljednje dvije godine. Iako je riječ o altcoinu koji postoji već dugo, XRP od početka 2024. bilježi izvanredno kretanje i nastavlja jačati i početkom 2025.

Trenutno se XRP trguje po cijeni od oko $2.29 (oko 37.327 HRK), što je pad od 3,5% u proteklih tjedan dana. Unatoč toj manjoj korekciji, cijena tokena i dalje odražava impresivan rast od više od 360% u zadnjih 12 mjeseci.

Podaci o XRP-u:

Cijena: $2.31

ATH: $3.92 (4. siječnja 2018.)

Promjena u 24 sata: ▼-1.31%

Promjena u 7 dana: ▼-1.97%

Tržišna kapitalizacija: $135.85B

Količina u optjecaju: 58.69B

Glavni pokretač ovog pozitivnog sentimenta je pravna izvjesnost – dugotrajni spor Ripplea i SEC-a je pri kraju.

Dodatni optimizam izazivaju glasine o lansiranju XRP Spot ETF-a i vijesti o Rippleovoj akviziciji Circlea, izdavatelja USDC stablecoina. Ripple je također u procesu evaluacije bankovne licence, što bi u slučaju odobrenja moglo promijeniti regulatorni krajolik za kripto tržište globalno.

Uz sve ove razvojne događaje, XRP ostaje jedna od najboljih kriptovaluta za srednjoročna do dugoročna ulaganja tijekom bull run faze 2025.



BTC Bull Token ($BTCBULL): Novi način rudarenja Bitcoina putem stakinga

Ako tražite drugačiji način da profitirate od rasta cijene Bitcoina, a da ga ne kupujete izravno, BTC Bull Token nudi zanimljivo rješenje.

Ovaj projekt je kriptovaluta u fazi pretprodaje posebno dizajnirana da iskoristi bullish trend Bitcoina putem stakinga.

Vlasnici $BTCBULL tokena mogu automatski zarađivati Bitcoin samo sudjelovanjem u stakingu. Ovaj koncept je zanimljiv jer pruža pasivnu priliku za rudarenje bez skupog hardvera ili tehničkih komplikacija.

Trenutna cijena u pretprodaji iznosi $0.002525 (oko 41 HRK), a prikupljeno je više od $6.25 milijuna (oko 102 milijuna HRK). Sljedeći cilj je 7.1 milijun dolara prije nego što cijena poraste na sljedeću fazu.

Jedinstveno je to što BTC Bull Token koristi sustav temeljen na prekretnicama u cijeni Bitcoina. Svaki put kad Bitcoin probije određenu razinu—npr. $150.000, $200.000, do $250.000—dolazi do važnih događaja kao što su token burn i airdrop.

Jedan od nadolazećih važnih trenutaka bit će veliki airdrop kada Bitcoin dosegne $250.000, što bi se moglo dogoditi vrlo brzo.

Rani ulagači koji traže pretprodaju tokena s uporabnom vrijednošću i nagradama temeljenima na cijeni Bitcoina mogli bi pronaći jedinstvenu priliku u BTCBULL.

Posjetite Bitcoin Bull Token



Mind of Pepe ($MIND): AI agent koji može stvarati vlastite tokene

Mind of Pepe nije samo još jedan kripto projekt. Riječ je o revolucionarnom AI agentu dizajniranom da automatski komunicira s korisnicima na društvenim mrežama i samostalno gradi kripto ekosustav. Projekt je trenutno u fazi pretprodaje, ali već pokazuje impresivne rezultate.

Dosad je prikupljeno više od $10.1 milijuna od malih ulagača i ranih korisnika, a trenutna cijena tokena iznosi $0.0037515.

Ono što ovaj projekt čini jedinstvenim je njegova vizija usmjerena prema budućnosti. AI agent će moći ne samo automatski stvarati sadržaj i promovirati se, već i dizajnirati te lansirati nove tokene na blockchain mreži. To znači da ima potencijal za stvaranje vrijednosti neovisno.

Vlasnici $MIND tokena dobit će ekskluzivan pristup ovom novom AI-projektiranom ekosustavu, uključujući popuste na kupovinu novih tokena i rane nagrade.

Pretprodaja $MIND zatvara se za manje od tjedan dana. Ovo je posljednja prilika za one koji žele biti dio AI revolucije od samog početka.

S obzirom na veliku pažnju javnosti i agresivnu razvojnu mapu, $MIND ima sve elemente da postane jedna od najboljih kriptovaluta za ulaganje srednjeg roka.

Posjetite MIND of Pepe



Vrijeme je za akciju: Ova 4 altcoina mogla bi eksplodirati prije kraja bull runa

Bull run neće trajati vječno. Uobičajeno je da mali ulagači shvate što se događa tek kad su cijene već previsoke. No još uvijek imate vremena ući sada, dok su veliki projekti još u fazi pretprodaje ili konsolidacije cijena.

Evo sažetka 4 kriptovalute s potencijalom 100x koje sada treba pratiti:

Solaxy ($SOLX) : Prvi Layer-2 na Solani, pretprodaja skoro dosegla $40M, cijena još samo 28 HRK po tokenu.

: Prvi Layer-2 na Solani, pretprodaja skoro dosegla $40M, cijena još samo 28 HRK po tokenu. XRP : Dugo prisutna kriptovaluta na rubu novog ATH-a, potaknuta potencijalnim ETF-om i akvizicijom Circlea.

: Dugo prisutna kriptovaluta na rubu novog ATH-a, potaknuta potencijalnim ETF-om i akvizicijom Circlea. BTC Bull Token ($BTCBULL) : Token za staking i rudarenje Bitcoina, cijena samo 41 HRK, prikupljeno 102M HRK.

: Token za staking i rudarenje Bitcoina, cijena samo 41 HRK, prikupljeno 102M HRK. Mind of Pepe ($MIND): AI agent koji sam stvara tokene, 7 dana do kraja pretprodaje, cijena još 61 HRK.

Pametni ulagači znaju da su pretprodaje zlatna prilika—niske cijene, ogroman potencijal i šansa da uđu prije FOMO efekta.



Kako kupiti token u pretprodaji

Da biste kupili tokene u pretprodaji kao što su Solaxy, BTC Bull Token ili Mind of Pepe, slijedite ove korake:

Pripremite kripto novčanik kao što su Best Wallet, MetaMask ili Trust Wallet. Osigurajte dovoljno USDT ili ETH. Posjetite službenu stranicu svakog projekta. Povežite svoj novčanik i odaberite količinu tokena koju želite kupiti. Potvrdite transakciju i pohranite tokene u svoj novčanik.

Ne čekajte da cijene porastu duplo ili trostruko. Uđite rano i ubirite plodove dok tržište ulazi u euforičnu fazu.