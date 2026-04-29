OBLJETNICA 'KUNE'

35 godina Treće gardijske brigade: Od ratnih pobjeda do novih naraštaja

Slavonski Brod: ​Obilježavanje 35. obljetnice osnutka 3. gardijske brigade Hrvatske vojske "Kune"
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/5
Autor
Vedran Balen
29.04.2026.
u 16:12

Milanović i Medved odali su počast legendarnim "Kunama", istaknuvši njihovu ključnu ulogu u ratu i kontinuitet kroz mlade pripadnike

Predsjednik Republike Zoran Milanović i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved sudjelovali su u obilježavanju 35. obljetnice 3. gardijske brigade "Kune" u Slavonskom Brodu.

Pripadnicima Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske vojske "Kune" Milanović je uručio poticajne mjere, a novim pripadnicima brigade dodijelio je beretke.

Nakon prolaska povorke kroz središte Slavonskog Broda, održan je vojni program u organizaciji Oružanih snaga RH, a na kraju i svečana akademija.

Ministar Medved istaknuo je da su Kune na najbolji mogući način dale svoj doprinos, "onako kako to hrvatski narod očekuje od svojih najboljih sinova".

- Kune su dale nemjerljiv doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, poglavito u najtežim danima 1991. godine, od obrane Vukovara, istoka Hrvatske, zapadne Slavonije, Posavina, nemoj zaboraviti njihov ogroman doprinos tijekom i poslije operacije Maslenice u obrani zadarskog zaleđa, te ponos naših bitaka Bljesak i Oluja - rekao je Medved.

- Neizmjerno sam im zahvalan na svemu što su učinili u Domovinskom ratu. Zahvaljujem se ratnim zapovjednicima na svim odlukama koje su donosili, koje nisu bile nimalo lake - poručio je Medved te dodao kako ga raduje što je svjedočio prisezi mladih Kuna.

- To su mladići koji danas slijede taj put ponosa, časti, put odvažnosti - dati svoj doprinos i danas, i ako ikada zatreba, slijedeći sve one vrijednosti koje su izgrađene u Domovinskom ratu pod ovih znakom ponosnim znakom naših Kuna - dodao je Medved.

Poručio je da su, u vrijeme kada Hrvatska nije imala naoružanje i opremu, ključ uspjeha bili ljudi te da je presudna bila odvažnost, odlučnost, hrabrost i požrtvovnost naših kuna i gardista.

Ratni zapovjednik brigade, umirovljeni general pukovnik Mladen Kruljac, rekao je da osjeća ponos, slavu i tugu zbog velikog broja poginulih, ranjenih i nestalih pripadnika ove brigade. Podsjetio je i na njihovu ključnu ulogu u vojno-redarstvenoj operaciji "Bljesak".

- Prvi dan je prva taktička skupina sa pravca zapada blokirala mjesta prijelaza, dovela grad Okučane u poluokruženje, a drugi dan druga taktička skupina 3. gardijske brigade slomila otpor neprijatelja i oslobodila grad Okučane - rekao je Kruljac.

- Što se tiče borbenih djelovanja, nema dijela Hrvatske na kojem 3. gardijska brigada nije sudjelovala - rekao je Luka Krijan, bivši pripadnik ove postrojbe.

Legendarne "Kune" ustrojene su u Vinkovcima, a imale su težak ratni put. Njihova 4. bojna, uz obranu Slavonije, poseban je teret iznijela u Vukovaru. Važnu ulogu imali su i u operacijama Maslenica i Bljesak.

Kroz ovu brigadu prošlo je više od 10 tisuća pripadnika, a 392 su poginula u Domovinskom ratu. Više od 1000 ih je ranjeno, a 15 ih se vodi kao nestali.

Ključne riječi
Tomo Medved Zoran Milanović

