Zrakoplovne karte postaju luksuz, a malim aerodromima prijeti kaos: 'To je egzistencijalna kriza'

Rast cijena energenata i nova nestabilnost na Bliskom istoku dodatno su pogoršali položaj manjih europskih zračnih luka, koje se još nisu oporavile od posljedica pandemije. Iz krovnog udruženja zračnih luka ACI Europe upozoravaju da se brojne regionalne luke suočavaju s "egzistencijalnom prijetnjom". Prema navodima industrije, iranski pritisak na Hormuški tjesnac izazvao je snažan rast cijena goriva za mlazne motore, koje su početkom mjeseca premašile 1.800 dolara po toni. Posljedice se već osjećaju kroz skuplje zrakoplovne karte i smanjenje broja letova, navodi Euronews.

Regionalne zračne luke najizloženije su posljedicama skoka troškova energije, objavilo je ovoga tjedna Međunarodno vijeće zračnih luka Europe (ACI Europe) u priopćenju za javnost. Potražnja na njihovim linijama obično je mnogo osjetljivija na cijenu i cjenovno elastična, a time i manje profitabilna za zrakoplovne tvrtke. To znači da su zrakoplovni prijevoznici, kada razmatraju gdje smanjiti kapacitete, skloniji to učiniti na rutama koje opslužuju regionalne zračne luke, što pokazuje i nedavna odluka Lufthanse o gašenju svoje regionalne podružnice, CityLine.

U godinama nakon pandemije COVID-19 male regionalne zračne luke zabilježile su putnički promet koji je i dalje više od 30 % ispod razine iz 2019. godine, dok je onima većima promet porastao za više od 16 %, rekao je Olivier Jankovec, generalni direktor ACI EUROPE. „Trenutačne razine cijena goriva i izgledi za novu krizu troškova života znače da će se mnoge regionalne zračne luke diljem našeg kontinenta vjerojatno suočiti i sa šokom ponude i sa šokom potražnje”, dodao je. „Za njih je to ništa manje nego egzistencijalna prijetnja.”

Dodatnu poteškoću predstavlja otežano uvođenje schengenskog sustava ulaska/izlaska (EES), dodalo je industrijsko tijelo, koji bi ovog ljeta mogao izazvati kaos u regionalnim zračnim lukama koje opslužuju popularna turistička odredišta. Male zračne luke već se suočavaju s financijskim izazovima jer su naknade za korisnike (poput pristojbi za slijetanje i parkiranje) ostale oko 11 % ispod razina prije pandemije, što rezultira prosječnim gubitkom od 2,64 eura po putniku.

ACI Europe naglašava da su regionalne zračne luke dio kritične infrastrukture Europe i da je potrebno uspostaviti mjere zaštite. „S obzirom na to da kanaliiziraju 35 % europske zračne povezanosti, regionalne zračne luke jasno su neizostavni pokretači jedinstvenog tržišta EU-a te ključne za koheziju i regionalni razvoj”, izjavio je Andrea Andorno, izvršni direktor Zračne luke Torino i predsjednik Foruma regionalnih zračnih luka ACI EUROPE. „Zračna luka je uistinu ono što zajednicu stavlja ne samo na europsku, već i na globalnu kartu. Naša strateška važnost raste posljednjih godina, jačajući ulogu koju imamo u planu diverzifikacije turizma EU-a.”

ACI EUROPE i njezin Forum regionalnih zračnih luka pozivaju na obustavu nacionalnih zrakoplovnih poreza kako bi se pružilo olakšanje sektorima zrakoplovstva i turizma, kao i potrošačima tijekom energetske krize. Također traže očuvanje operativne pomoći za regionalne zračne luke s do milijun putnika godišnje te ubrzanje dekarbonizacije zrakoplovstva. Grupacija također vrši pritisak da se zračnim lukama omogući potpuna obustava primjene schengenskog EES sustava u slučaju pretjeranih i neupravljivih vremena čekanja na graničnoj kontroli tijekom ljetne sezone 2026. i kasnije.