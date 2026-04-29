SVE OVISI O MREŽI

Stier: ‘Ključni izazov nije samo proizvodnja, nego distribucija’. Šmitran: ‘Baterije postoje, ali realizaciju usporava regulatorni okvir’

29.04.2026.
u 15:35

Iz perspektive industrije, direktor NGEN-a za Hrvatsku Željko Šmitran upozorava da tehnološka rješenja već postoje, ali njihova primjena kasni.

Na sastanku u okviru inicijative Triju mora, regionalne platforme koja okuplja države srednje i istočne Europe s ciljem jačanja energetske, prometne i digitalne povezanosti, ponovno je istaknuta važnost konkretnih projekata i njihove brže provedbe. Hrvatska u tom procesu vidi priliku za razvoj, ali i izazove koje tek treba riješiti.

Eurozastupnik Davor Ivo Stier naglašava kako koristi inicijative neće biti ravnomjerno raspoređene po sektorima, ali hoće po teritoriju. „Na primjer, kada govorimo o energetici, a to je jedan od važnih stupova ove inicijative, i govorimo, naprimjer, o geotermalnoj energiji, onda je jasno da je to kontinentalna Hrvatska,” ističe Stier.

Dodaje kako je ključni izazov danas infrastruktura koja mora pratiti razvoj novih izvora energije. „Pa što se tiče energetike i obnovljenih izvore, ja mislim da je jedan od ključnih izazova ne samo povećanje proizvodnje energije iz obnovljenih izvora energije, nego, isto tako, i njihova distribucija kroz mrežu”, kaže Stier, podsjećajući da je fokus sada na provedbi.

Iz perspektive industrije, direktor NGEN-a za Hrvatsku Željko Šmitran upozorava da tehnološka rješenja već postoje, ali njihova primjena kasni. „Baterije su jedno od najjednostavnijih rješenja za prijelazni period da se ubrza integracija obnovljivih izvora energije u sistemu Republike Hrvatske. Puno jednostavne nego neka druga tehnička rješenja.”, navodi Šmitran.

Ipak, ključnim smatra razvoj prijenosne mreže, osobito u kontekstu budućih potreba. „Znači jučer je najavljen taj projekt Data Centra, pa je to jedan od razloga da se upravo naprave takvi projekti. Ne zato što ćete neko privatno obogatiti na tome, nego zato što će cijelokupnoj hrvatskoj ekonomiji to pomoći. Mislim da je to jedan od komponenti koja bi donijela najveći benefit u nekom srednjem roku za Republiku Hrvatske. A omogućila bi i sve druge investicije. Spominju se nukularne elektrane, novi izvori.”, poručuje. 
