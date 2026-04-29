NE OTVARAJ LINK

Lažne kazne stižu SMS-om: Građani na meti nove prijevare, policija izdala hitno upozorenje

29.04.2026.
u 16:00

Trend je jasan, iz godine u godinu bilježi se porast od 10 do 12 posto, kako na regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

U najnovijem valu internetskih prijevara, građani su ponovno na meti nepoznatih počinitelja koji putem SMS poruka pokušavaju iznuditi novac, i to za prometne prekršaje koje primatelji uopće nisu počinili.

Kako doznajemo, splitska policija zaprimila je niz prijava zabrinutih građana koji su primili poruke s pozivom na plaćanje navodne novčane kazne. Riječ je o još jednoj u nizu sofisticiranih prijevara kojima se pokušava iskoristiti povjerenje javnosti i strah od sankcija.

Policija je reagirala upozorenjem i apelirala na oprez, jasno ističući: "Radi se o pokušaju prijevare radi čega upozoravamo građane da poruku zanemare i izbrišu. Nemojte ulaziti na poveznice koje se nalaze u sadržaju SMS-a i ne upisujte osobne podatke ili podatke o računima", poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Podaci dodatno potvrđuju rast ovog oblika kriminala. Naime, tijekom protekle tri godine evidentirano je ukupno 1048 kaznenih djela iz područja kibernetičkog kriminaliteta, pri čemu čak 86 posto, odnosno 902 slučaja, otpada na računalne prijevare.

-Trend je jasan, iz godine u godinu bilježi se porast od 10 do 12 posto, kako na regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini. Policija stoga još jednom poziva građane na povećani oprez te podsjeća da službene institucije ne šalju zahtjeve za plaćanje kazni putem sumnjivih poveznica u SMS porukama.

