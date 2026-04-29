Kardiokirurg otkrio najgore piće za vaše zdravlje: 'To je tekuća smrt, jednostavno ga nemojte piti'

Ovaj uvid dolazi od kardiokirurga dr. Jeremyja Londona, koji je nedavno detaljno opisao "četiri stvari" koje religiozno izbjegava kako bi zaštitio svoju dugovječnost. Objavom na svom kanalu na društvenim mrežama, liječnik je započeo s najočitijim: pušenjem. "Broj jedan, pušenje: bez sumnje najgora stvar koju možete učiniti za cijelo svoje tijelo", napisao je na Instagramu. "Uništava pluća, uzrokuje rak pluća, visoke kardiovaskularne rizike, srčane i moždane udare. Nemojte pušiti."

Sljedeći na popisu dr. Londona našao se alkohol, koji je otišao toliko daleko da ga je nazvao "otrovom za svaku stanicu u vašem tijelu", a odmah nakon njega slijedila je konzumacija kruha, tjestenine, rafiniranog brašna i pšenice. A na samom kraju, kao najveće upozorenje, našla se takozvana "tekuća smrt", kako je liječnik dramatično nazvao gazirana i zaslađena pića.

"Tekuća smrt", tako je dr. London opisao razne vrste gaziranih sokova i slatkih napitaka, uputivši vrlo izravnu i jednostavnu poruku svima koji ih konzumiraju. "Jednostavno ih nemojte piti", pozvao je. "Točka. Gotovo." Njegov oštar istup privukao je veliku pozornost, zbog čega je u kasnijem intervjuu priznao kako je njegov ekstremni napad na gazirana pića zapravo bio taktika za privlačenje pažnje na ozbiljan problem.

"Mislim da su bezalkoholna pića pošast u našem društvu, pa sam doista pokušavao privući pozornost", priznao je. "Očito je da su visokokalorični bezalkoholni napici i unos velike količine kalorija, za koje ljudi ne shvaćaju da ih unose putem pića na bazi šećera, veliki problem." Slična upozorenja dolaze i od drugih stručnjaka, poput kardiologa koji posebno ističu opasnost energetskih pića, često svrstanih u istu kategoriju, a koja zbog visokog udjela kofeina i šećera mogu dovesti do poremećaja srčanog ritma, čak i kod mladih i zdravih osoba.

S mišljenjem dr. Londona slaže se i dr. William Li, koji je u jednom podcastu dodatno pojasnio zašto su ovakvi napitci toliko štetni. "Gazirana pića svima su omiljeni dežurni krivci. S pravom", izjavio je, naglašavajući da problem nije samo u šećeru. Razlog zašto su gazirana pića toliko loša, rekao je, jest to što sadrže "sve te aditive, boje, arome, konzervanse, stabilizatore... što predstavlja akumuliranu izloženost toksinima. Nije riječ o jednoj izloženosti, već o kroničnoj izloženosti tijekom vremena." Ova zabrinutost raste, posebice u Europi, gdje raste pritisak za zakonskom regulacijom prodaje energetskih pića maloljetnicima, a neke zemlje poput Španjolske i Poljske već su uvele ili najavile ograničenja.

Od debljine do dijabetesa i karcinoma

Niz zdravstvenih problema izravno je povezan s redovitom konzumacijom gaziranih pića. Prije svega, ona su kalorijski gusta, ali ne pružaju osjećaj sitosti. To je zato što fruktoza, jednostavni šećer koji se često nalazi u ovim napitcima, ne smanjuje hormon gladi grelin na isti način kao glukoza, što lako može dovesti do debljanja. Nadalje, ona povećavaju otpornost na inzulin, što znači da gušterača mora proizvoditi više inzulina, a to je prvi korak prema dijabetesu tipa 2. Jedna studija iz 2013. godine otkrila je da svakih 150 grama šećera konzumiranih dnevno, što je otprilike jedna limenka gaziranog pića, povećava se rizik od dijabetesa tipa 2 za 1,1 posto.

Osim toga, postoje i veze s težim bolestima. Studija iz 2010. otkrila je da su odrasle osobe koje su pile dva ili više gaziranih pića tjedno imale 87 posto veću vjerojatnost za razvoj raka gušterače od ljudi koji ih uopće ne piju. Naposljetku, izrazito su štetna za srce. Istraživanje s Harvarda pronašlo je vezu između prehrane s visokim udjelom šećera i srčanih bolesti, utvrdivši da su ljudi koji su pili najmanje pet zaslađenih bezalkoholnih pića tjedno imali veću vjerojatnost za rane znakove srčanih bolesti.

Stručnjaci i zaklade za zdravlje srca pozivaju ljude da jednostavno piju vodu kada su žedni, jer je to u konačnici najzdravije piće za srce. Ako ipak tražite neku alternativu, zdraviji izbori od pića s visokim udjelom šećera mogu uključivati nezaslađene čajeve, mineralnu vodu s kriškom limuna ili prirodne, svježe iscijeđene sokove u umjerenim količinama.

