NOVI TRENDOVI

Turisti pronašli jeftinije varijante na Jadranu? Hrvatsku na listi zamijenile ove dvije države: 'Isti Mediteran, manji račun'

Dubrovnik: Toplinski val u Dubrovniku
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/7
Autor
Tea Tokić
29.04.2026.
u 15:48

Prema analizi BBC-ja, Europa ostaje glavna ljetna destinacija za velik broj putnika, osobito iz Sjedinjenih Američkih Država, no putovanje više nije jednako jednostavno ni privlačno kao prije nekoliko godina

Kako se sve više približava turistička sezona, Hrvatska ponovno ulazi u razdoblje godine koje definira velik dio njezina gospodarstva i međunarodnog imidža. Jadran se već puni, rezervacije su u porastu, a strani mediji sve češće pišu o europskom ljetu i o tome gdje se danas najviše 'isplati' putovati. Hrvatska u toj priči i dalje zauzima važno mjesto, ali kontekst se polako mijenja.

Prema analizi BBC-ja, Europa ostaje glavna ljetna destinacija za velik broj putnika, osobito iz Sjedinjenih Američkih Država, no putovanje više nije jednako jednostavno ni privlačno kao prije nekoliko godina. Rastuće cijene avionskih karata, pritisak masovnog turizma u najpoznatijim gradovima, geopolitičke napetosti koje utječu na cijene goriva te uvođenje novih graničnih sustava poput EES-a stvaraju dodatne prepreke. U takvim okolnostima dio turista odustaje od klasičnih destinacija ili barem mijenja način na koji putuje. Umjesto brzih obilazaka više gradova, sve više se okreću sporijim, 'dubljim' iskustvima i manje razvikanim lokacijama.

U tom kontekstu Hrvatska se i dalje spominje kao poželjna destinacija, osobito zbog svoje obale i povijesnih gradova. No naglasak se sve više stavlja na činjenicu da pravi doživljaj dolazi tek kada se izađe iz najopterećenijih točaka poput Dubrovnika. Primjeri poput Korčule pokazuju da Hrvatska i dalje može ponuditi autentičan mediteranski ugođaj, ali uz manju gužvu i opušteniji tempo. Ipak, ono što se provlači kroz cijeli tekst jest da Hrvatska više ne nosi etiketu 'povoljne alternative', kakvu je imala prije desetak godina.

BBC u članku donosi svojevrsni mali vodič kroz cijene u Europi, uspoređujući različite destinacije i ono što putnici mogu očekivati za svoj novac. Tako se, primjerice, Slovenija ističe kao vrlo uravnotežena opcija: noćenje u hotelu s četiri zvjezdice u središtu grada kreće se između oko 120 i 160 eura, večera za dvoje između 50 i 70 eura, dok su svakodnevni troškovi poput prijevoza ili kave relativno niski. Slična logika vrijedi i za Latviju, gdje su cijene još niže, noćenje u prosjeku oko 70 do 100 eura, uz znatno povoljniji ukupni trošak života u odnosu na zapadnoeuropske gradove.

Međutim, najzanimljiviji dio analize odnosi se na Jadran i Balkan. Umjesto Hrvatske, BBC u prvi plan stavlja Crnu Goru i Albaniju kao destinacije koje nude gotovo isti paket,  more, povijest, gastronomiju i atmosferu, ali po znatno nižim cijenama. U Crnoj Gori se noćenje u hotelu više kategorije kreće između otprilike 100 i 140 eura, večera za dvoje između 40 i 60 eura, a ukupni troškovi boravka ostaju osjetno niži nego u Hrvatskoj. Albanija ide još korak dalje: noćenje se može pronaći već od 60 do 110 eura, večera za dvoje često ne prelazi 40 eura, a svakodnevni troškovi poput kave ili prijevoza gotovo su simbolični.

U izravnoj usporedbi, prosječna cijena noćenja u Hrvatskoj, koja prema BBC-ju doseže oko 212 eura, jasno pokazuje zašto se percepcija mijenja. Hrvatska više nije 'skriveni dragulj' koji nudi vrhunski doživljaj za nižu cijenu, nego etablirana destinacija čije su cijene sve bliže zapadnoeuropskima. Upravo zato BBC naglašava kako turisti danas sve češće gledaju prema alternativama koje nude sličnu kvalitetu uz manji financijski pritisak. To, međutim, ne znači da Hrvatska gubi svoju privlačnost. Naprotiv, ona i dalje ima snažan imidž sigurne, uređene i estetski iznimno atraktivne destinacije. No tržište se mijenja, a konkurencija postaje sve izraženija. Crna Gora se percipira kao dobro organizirana i vizualno impresivna, dok Albanija privlači one koji traže autentičnost, avanturu i niže cijene. 

Ključne riječi
turistička sezona cijene ljetovanje turizam

Komentara 13

Pogledaj Sve
TO
Torabora19
16:00 29.04.2026.

Evo točno kako sam već naveo pred par dana 🤣🤣.....evo ljeto stiže pa smo krenuli uobičajenim modusom operandi u medijima u Hrvatskoj....serija članaka o morskim psima u Jadranu, pa otkriča čarobnih jeftinijih mjesta naravno ne u Hrvatskoj nego u "komšiluku" , pa onda na kraju cijelo ljeto kakve su cijene kave i pizze slikanjem računa na Jadranu.... Sve po planu nečije propagande (a znamo ko su vlasnici medija).

JA
jadranko111
16:24 29.04.2026.

Neće naravno niti ove godine,u ovom nekad najuglednijim i najčitanijem hrvatskom dnevnom listu (a koji je danas,što treba uvijek naglašavati,dio medijskog koncerna sa sjedištem u Beogradu) nedostajati ovakvih sugestivnih tekstova sa isto takvim naslovima pod radnim nazivom "pronalaziti i pisati bilo gdje i bilo kakve vijesti iz kojih se mogu raditi pesimistične i negativne vijesti o turističkoj sezoni u RH..a na kraju će im uz sav trud učinak biti mizeran..turisti će i dalje masovno dolaziti u (pre)Lijepu našu,trošiti će novce,sezona će kao i prošle godine donijeti 14-15 mlrd eura zarade itd..ali mi ćemo svakodnevno na naslovnicama čitati 10-ak negativnih uz 1 pozitivni reda radi,članaka o 'kuglici sladoleda od 5 Eur,.."morskim psima u Jadranu...nekom nezadovoljnom nepoznatom stranom paru koji je "zgrožen cijenom večere u restoranu na obali"..poručio da više nikad neće doći u HR.itd,itd..nastavite niz..

BR
branding16
16:17 29.04.2026.

Samo imbecili mogu uspoređivati hrvatsku obalu i sve prednosti sa drugim navedenim opcijama.

