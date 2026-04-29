Nova EU aplikacija stiže do kraja godine: Evo kako će štititi djecu online

Europska komisija preporučila je u srijedu državama članicama da počnu primjenjivati nedavno predstavljenu aplikaciju za provjeru dobi i stave je raspolaganje do kraja ove godine.

Komisija navodi da je EU-ova aplikacija za provjeru dobi sigurna, da štiti privatnost te da predstavlja ključan korak u zaštiti djece od štetnog i neprimjerenog internetskog sadržaja.

Državama članicama je prepušteno da odluče hoće li tu aplikaciju koristiti kao samostalnu ili će je integrirati u europsku lisnicu za digitalni identitet. U preporuci se navode i mjere koje bi države članice trebale poduzeti kako bi osigurale brzu dostupnost i interoperabilnost EU-ova rješenja za provjeru dobi.

Komisija je izradila plan za primjenu EU-ove aplikacije za provjeru dobi, čime se korisnicima omogućuje da dokažu da ispunjavaju uvjete za traženu dobnu granicu bez otkrivanja njihove točne dobi, identiteta ili bilo kojih drugih osobnih podataka. Sada je na državama članicama da prilagode aplikaciju i puste je u upotrebu za svoje građane, navodi Komisija.

“Učinkovita provjera dobi kojom se štiti privatnost sljedeći je dio slagalice koju ćemo uskoro dovršiti. Radimo na stvaranju internetskog prostora u kojem su naša djeca sigurna te koji mogu pozitivno i odgovorno koristiti bez ograničavanja prava odraslih”, izjavila je izvršna potpredsjednica Komisije Henna Virkkunen, koja je zadužena za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.