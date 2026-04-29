Andrej Plenković žestoko uzvratio oporbi: 'Morate biti glupi da povjerujete u te teze'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu da je tema oko izbora ustavnih sudaca razotkrivajuća za lijevu oporbu, koju je prozvao za opstrukciju suda i iznošenje lažnog narativa da ih netko ucjenjuje, ustvrdivši da ne žele „neovisne” ljude već one koji su ovisni o njima. Za teze čelnika oporbe da ih netko nešto ocjenjuje, da ih netko stavlja pred gotov čin, i da su ljudi koji su predloženi ovisni u HDZ-u, Plenković je rekao da je to ne samo lažan narativ, nego i stupidan.

"To je rezime narativa čelnika oporbe. Taj narativ, ne samo što je lažan nego je stupidan. Morate biti glupi pa da povjerujete u te teze”, kazao je premijer novinarima u Dubrovniku.

Ponovio je da su opoziciju čekali mjesecima da se skocka oko odabira troje ustavnih sudaca pa su krenuli razgovori a onda se dogodio doček brončanih rukometaša na kojem pjeva Thompson.

"Dakle, isti grad Zagreb s vladom lani organizira isti doček, iste reprezentacije, samo je tada bilo srebro, sada je bronca, praktički sa istim izvođačima. Jedne godine može, druge godine ne može. To ne ide. To ne znam kome se može prodati”, kazao je Plenković.

Ustvrdio je da je to bio SDP-u razlog da se povuče iz razgovora o izboru ustavnih sudaca. „To nema u dječjem vrtiću. Moj Ivan koji ima četiri godine bi bio bolji pregovarač”, dodao je premijer.