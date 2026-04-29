Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRIZA OKO USTAVNOG SUDA

Andrej Plenković žestoko uzvratio oporbi: 'Morate biti glupi da povjerujete u te teze'

Zagreb: Održana 162. sjednica Vlade RH
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
29.04.2026.
u 15:43

Ponovio je da su opoziciju čekali mjesecima da se skocka oko odabira troje ustavnih sudaca pa su krenuli razgovori a onda se dogodio doček brončanih rukometaša na kojem pjeva Thompson.

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu da je tema oko izbora ustavnih sudaca razotkrivajuća za lijevu oporbu, koju je prozvao za opstrukciju suda i iznošenje lažnog narativa da ih netko ucjenjuje, ustvrdivši da ne žele „neovisne” ljude već one koji su ovisni o njima. Za teze čelnika oporbe da ih netko nešto ocjenjuje, da ih netko stavlja pred gotov čin, i da su ljudi koji su predloženi ovisni u HDZ-u, Plenković je rekao da je to ne samo lažan narativ, nego i stupidan.

"To je rezime narativa čelnika oporbe. Taj narativ, ne samo što je lažan nego je stupidan. Morate biti glupi pa da povjerujete u te teze”, kazao je premijer novinarima u Dubrovniku.

Ponovio je da su opoziciju čekali mjesecima da se skocka oko odabira troje ustavnih sudaca pa su krenuli razgovori a onda se dogodio doček brončanih rukometaša na kojem pjeva Thompson.

"Dakle, isti grad Zagreb s vladom lani organizira isti doček, iste reprezentacije, samo je tada bilo srebro, sada je bronca, praktički sa istim izvođačima. Jedne godine može, druge godine ne može. To ne ide. To ne znam kome se može prodati”, kazao je Plenković.

Ustvrdio je da je to bio SDP-u razlog da se povuče iz razgovora o izboru ustavnih sudaca. „To nema u dječjem vrtiću. Moj Ivan koji ima četiri godine bi bio bolji pregovarač”, dodao je premijer.

Ključne riječi
Andrej Plenković

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Aikona
Aikona
16:01 29.04.2026.

Kako ono kažu neovisno sudstvo, a političari ih biraju Trodioba vlasti na putinov način. Predsjednik fikus kao ministar bez portfelja

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!