Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UTVRĐENE NEPRAVILNOSTI

Bivši gradonačelnik Otoka dobio maksimalnu kaznu: Peglao službenu karticu u privatne svrhe

Gradonačelnik Otoka i bivši HDZ-ov saborski zastupnik Josip Šarić
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
29.04.2026.
u 15:59

U postupku koji je protiv njega pokrenut zaključeno je da je u razdoblju od 2013. do 2020. godine koristio proračunski novac za privatne potrebe

Bivši gradonačelnik Otoka i nekadašnji saborski zastupnik Josip Šarić suočio se s maksimalnom novčanom kaznom zbog nepravilnosti u korištenju javnih sredstava. Kako je potvrdilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa za 24sata, utvrđeno je da je tijekom obnašanja dužnosti zloupotrebljavao službene financijske resurse.

U postupku koji je protiv njega pokrenut zaključeno je da je u razdoblju od 2013. do 2020. godine koristio proračunski novac za privatne potrebe. Riječ je o troškovima koji uključuju kupnju skuplje robe, smještaj za sebe i članove obitelji te konzumaciju hrane i pića u ugostiteljskim objektima, pri čemu nije dokazana poslovna svrha niti opravdano korištenje sredstava reprezentacije. Time je, prema navodima Povjerenstva, proračun Grada Otoka znatno oštećen.

Odluka s detaljnim obrazloženjem bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Povjerenstva nakon što bude službeno dostavljena obvezniku, u skladu sa zakonskim propisima.

Prema pisanju 24sata, ovaj slučaj nadovezuje se na ranije informacije o nagodbi koju je Šarić postigao s USKOK. Teretilo ga se da je nenamjenski trošio gradski novac, čime je proračun oštetio za 26.500 eura. Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 11 mjeseci, koja je zamijenjena radom za opće dobro, uz dodatnu novčanu kaznu od 10.000 eura. Također je obvezan nadoknaditi puni iznos nastale štete Gradu Otoku. Optužbe su se odnosile na razdoblje od 2015. do 2023. godine, tijekom kojeg je, prema navodima optužnice, u više navrata koristio službenu karticu u privatne svrhe, čime je zloupotrijebio položaj i ovlasti.

Ključne riječi
HDZ Otok Kazna Josip Šarić

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Hrvatsko-Poštenje
Hrvatsko-Poštenje
16:33 29.04.2026.

Bivši gradonačelnik Otoka prava hrvatina dobio maksimalnu kaznu: Peglao domoljubno službenu karticu u privatne svrhe kao svoj na svome radi ponosa da ima Hrvatsku.

BP
Besposlen pop
16:20 29.04.2026.

Pazi, grad Otok! 🙈

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!