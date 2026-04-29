Bivši gradonačelnik Otoka dobio maksimalnu kaznu: Peglao službenu karticu u privatne svrhe

Bivši gradonačelnik Otoka i nekadašnji saborski zastupnik Josip Šarić suočio se s maksimalnom novčanom kaznom zbog nepravilnosti u korištenju javnih sredstava. Kako je potvrdilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa za 24sata, utvrđeno je da je tijekom obnašanja dužnosti zloupotrebljavao službene financijske resurse.

U postupku koji je protiv njega pokrenut zaključeno je da je u razdoblju od 2013. do 2020. godine koristio proračunski novac za privatne potrebe. Riječ je o troškovima koji uključuju kupnju skuplje robe, smještaj za sebe i članove obitelji te konzumaciju hrane i pića u ugostiteljskim objektima, pri čemu nije dokazana poslovna svrha niti opravdano korištenje sredstava reprezentacije. Time je, prema navodima Povjerenstva, proračun Grada Otoka znatno oštećen.

Odluka s detaljnim obrazloženjem bit će objavljena na službenim mrežnim stranicama Povjerenstva nakon što bude službeno dostavljena obvezniku, u skladu sa zakonskim propisima.

Prema pisanju 24sata, ovaj slučaj nadovezuje se na ranije informacije o nagodbi koju je Šarić postigao s USKOK. Teretilo ga se da je nenamjenski trošio gradski novac, čime je proračun oštetio za 26.500 eura. Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 11 mjeseci, koja je zamijenjena radom za opće dobro, uz dodatnu novčanu kaznu od 10.000 eura. Također je obvezan nadoknaditi puni iznos nastale štete Gradu Otoku. Optužbe su se odnosile na razdoblje od 2015. do 2023. godine, tijekom kojeg je, prema navodima optužnice, u više navrata koristio službenu karticu u privatne svrhe, čime je zloupotrijebio položaj i ovlasti.