OTVORENJE

Plodine otvorile 151. supermarket u Drnišu

VL
Autor
Promo
29.04.2026.
u 16:01

Nastavljajući intenzivnu ekspanziju svoje maloprodajne mreže, Plodine su svečano otvorile vrata novog supermarketa u Drnišu. Riječ je o 151. objektu ovog domaćeg trgovačkog lanca, čime je još jednom potvrđena liderska pozicija Plodina na tržištu.

Suvremena gradnja uz manju potrošnju energije

Objekt je projektiran u skladu s nZEB standardima, što znači veću energetsku učinkovitost i manji utjecaj na okoliš. Suvremena rješenja, poput LED rasvjete i naprednih sustava hlađenja i ventilacije, dodatno doprinose uštedi energije i očuvanju svježine proizvoda.

Preglednija kupnja i jednostavnije snalaženje

Unutrašnjost supermarketa prostire se na 2000 m² neto površine i osmišljena je kako bi kupcima omogućila maksimalnu preglednost i brzo snalaženje. Poseban naglasak stavljen je na svježe odjele koji čine okosnicu ponude: suvremeno opremljenu i kvalitetnu mesnicu, samoposlužnu pekaru s uvijek toplim pecivima te bogatu tržnicu sa svježim voćem i povrćem. Uz širok izbor domaćih proizvoda, poznatih svjetskih brendova i kvalitetnih vlastitih robnih marki, novi supermarket u Drnišu nudi sve potrebno za cjelovitu i ugodnu kupovinu na jednom mjestu.

Kupcima je na raspolaganju i prostrano parkiralište sa 109 standardnih parkirnih mjesta te dodatnih 6 mjesta namijenjenih osobama s invaliditetom, što omogućuje brz i nesmetan pristup objektu.

Otvorenje uz donaciju i bogat program za kupce

Svečanu vrpcu, uz prisustvo uprave Plodina, prerezao je gradonačelnik Tomislav Dželalija, čime je i službeno obilježen početak rada novog supermarketa koji je gradu donio 32 nova radna mjesta. 

Plodine su prigodom otvorenja uručile donaciju u iznosu od 2.600 eura nogometnom klubu NK DOŠK, podržavajući razvoj lokalnog sporta i

mladih talenata.

Otvorenje je proteklo u izuzetno vedroj atmosferi. Uz glazbenu podlogu DJ-a, kupci su uživali u besplatnom roštilju, burgerima i piću. Posebno oduševljenje izazvalo je kolo sreće, na kojem je svaka vrtnja bila dobitna, a podijeljeno je više od 500 vrijednih nagrada.

Radno vrijeme i radne nedjelje

Radno vrijeme Plodina Drniš je od ponedjeljka do subote od 07:00 do 22:00 sata. Informacije o radnim nedjeljama, kao i tjedne ponude s posebnim pogodnostima, kupci mogu redovito pratiti na službenoj web stranici plodine.hr ili u Plodine Card aplikaciji.

