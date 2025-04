Koliki je iznos stvarno prikladan za prvu pričest? Jedan šokirao cifrom: 'Jeste li vi normalni?'

S dolaskom svibnja, mnogi roditelji, obitelj i prijatelji počinju razmišljati o jednoj od najsvjetlijih obiteljskih proslava – prvoj pričesti. Ovaj sakrament, koji ima duboko vjersko značenje, često je popraćen obiteljskim okupljanjima, svečanim ručkovima, ali i pitanjem što darovati djetetu koje je prvi put primilo Krista u tijelo. Dok vjerski značaj ove prigode uvijek ostaje na prvom mjestu, pitanje o prikladnom daru nije zanemarivo i postavlja se gotovo svake godine.

Nedavno je na Redditu jedan korisnik podijelio svoje nedoumice vezane uz dar za prvu pričest, što je izazvalo mnoštvo komentara i mišljenja. Objavio je pitanje u kojem je tražio mišljenje drugih ljudi o tome koliko bi trebalo dati za poklon: "Pozdrav, imam pričest jednu na koju uskoro moram ići i kako dugo nisam bio na takvom nečem malo sam pitao oko sebe ljude koliko se sad daje za poklon okvirno i više ljudi mi reklo da cca 200 eura. Je l' to samo meni suludo da se djetetu od 10 godina za poklon daje 200 eura?" piše u objavi.

Ovo pitanje izazvalo je pravu raspravu među korisnicima, jer mišljenja o tome koliko je prikladno potrošiti na dar ili koliko dati novca drastično variraju. Neki smatraju da je 200 eura previše za prvu pričest, dok drugi naglašavaju da nije toliko riječ o svoti, koliko o pažnji i simbolici poklona. Jedan korisnik komentirao je: „Nije svadba da daješ 200. I 100 mi je previše. 50 eura i neku sitnicu za uspomenu.” Drugi je dodao: „Nikakvih 200 €! Jesu ljudi normalni??? Kupi nekakav privjesak za ogrlicu, srebrnu, po mogućnosti goluba jer je to znak Svetog Duha. U kuvertu lijepu čestitku s nekim psalmom i do 50 eura. Više od toga – ne! Ljudi su postali ludo bezobrazni. Ako si vjernik, taj sakrament je prvi veliki sakrament poslije krštenja, znači to je fokus, a ne novac!"

Iako su mišljenja bila podijeljena, mnogi su se složili da bi bilo bolje odabrati osobniji dar, poput nakita ili nečega što ima dublje značenje. „Ne sjećam se da smo dobivali pare za pričest, bilo je više zlatne narukvice i poklona. Možda bolje 1 gram zlata ili nešto slično, bit će uspomena i dobit će malo na vrijednosti do 18.. Ali 200 €? Definitivno previše.” Također, neki su skloniji poklonima koji imaju dugotrajan i sentimentalni karakter, kao što su knjige ili glazbeni instrumenti. „Uvijek se trudim dati poklon radije nego novac, pogotovo djeci. Mislim da novci nisu za prvu pričest. Dobar poklon može biti neka sportska oprema, glazbeni instrument ako dijete svira, knjige, igračke..."

Na kraju, postojali su i oni koji su smatrali da veličina poklona ovisi o osobnim odnosima i bliskosti s obitelji. „Ovisi koliko si blizak djetetu i roditeljima. Na obitelji i bliskim ljudima ne treba škrtariti.” Takvi komentari pokazuju da, iako se javlja nesigurnost oko prikladnog iznosa, mnogi smatraju da prava vrijednost dara leži u osobnom angažmanu i pažnji koju unesemo u odabir.