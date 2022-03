Videoigre nastale u novljanskom startup inkubatoru osvajaju svijet

Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) prvi je put podijelio sredstva temeljem javnog poziva za poticanje razvoja i proizvodnje videoigara u Hrvatskoj. Od ukupno 595.000 kuna, koliko je HAVC podijelio, gotovo polovica, odnosno 275.000 kuna, stiže u Poduzetnički inkubator PISMO u Novsku, koji je i specijaliziran za gaming industriju.

Rezultat je to koji pokazuje da iz Novske, zahvaljujući strpljivom i stručnom radu, počinju stizati i dobri projekti, a o uspjehu govori i to da je mala Novska danas mjesto gdje je registrirano više od polovice svih hrvatskih tvrtki koje se bave proizvodnjom videoigara. Trenutačno je 67 startupa u tom inkubatoru. Ovaj specijalizirani poduzetnički inkubator osnovan je u sklopu napora Sisačko-moslavačke županije da postane regionalni centar gaming industrije. Sam projekt uključio je uvođenje edukacije od vrtića, u koji je uveden engleski jezik, preko radionica za učenike osnovnih škola do uspostave jedinstvenog srednjoškolskog obrazovanja tehničara za razvoj videoigara koji se može upisati, za sada, samo u Sisku i Novskoj.

Paralelno s ovim, preko Zavoda za zapošljavanje, uvedene su šestomjesečne edukacije u programiranju videoigara koje je do sada prošlo na stotine mladih i nešto starijih iz cijele Hrvatske, a neki od njih su i ostali u Novskoj, iskoristivši popratnu priliku otvaranja startupa i obrta uz županijske, gradske i poticaje HZZ-a. Tako su u svoju gaming avanturu krenule i tvrtke koje su toliko napredovale da im je sada HAVC dodijelio novce za razvoj igara.

Naime, tvrtki Stegris Mateje Vedrine odobren je uvjerljivo najveći iznos s natječaja, čak 200.000 kuna, za razvoj edukativne igre "Moopies!" dok je za razvoj horor-videoigre "Go Home Annie" autora Mladena Bošnjaka iz tvrtke Misfit Village 2.0 odobreno 75.000 kuna. Obje tvrtke ponikle su upravo iz PISMA, a zanimljivo je da su u kategoriji proizvodnje one jedine, od 20 prijavljenih igara, dobile potpore.

Tim od sedam članova

Obrt Stegris vode supružnici iz Novske Mateja i Stefan Vedrina iz startupa Hiroma Design, a za igru "Moopies" već su dobili nagradu od 25.000 eura kao jedna od najboljih poduzetničkih ideja 2021. na CROWN projektu.

– Projekt nam se prvotno zvao KiddoLand, a nedavno smo zbog interesa i investitora, ali i konzultacija sa stručnjacima promijenili naziv u Moopies! – poručili su iz Stegrisa koji je svoj projekt nedavno predstavio i na najvećem sajmu potrošačke elektronike CES u Las Vegasu gdje je pokupio odlične kritike.

Prema riječima Mateje Vedrine, tim koji je radio na razvoju njihove igre broji sedam članova, a sama igra namijenjena je za djecu predškolske dobi i u njoj djecu stavljaju u poziciju učitelja, a ne učenika.

– Videoigra je ime dobila po malim slatkim čudovištima s planeta Moop koji padnu na Zemlju. Dijete dobije jednog Moopieja te s njim krene u edukativnu avanturu u kojoj ga podučava o znanju s našeg planeta. Namijenjena je za djecu mlađe dobi koja svoja mala čudovišta podučavaju i pomažu im dovršiti razne izazove, a time i oni sami uče – ističu ovi mladi poduzetnici.

Mateja i Stefan upoznali su se upravo na edukacijama u PISMO-u, nakon čega su otvorili svoje obrte, a i zaljubili se. Imaju već niz projekata iza sebe.

– Napravili smo AR aplikaciju "Lukina zagonetna staza", razvijamo aplikaciju "Moopies" i zadnje je igra "Odraz", koju smo s kolegama napravili na Global game jamu. Ta je igra proglašena najboljom na tom natjecanju te ćemo je dalje razvijati – napominje Mateja koja ističe vrlo poticajnu atmosferu u Poduzetničkom inkubatoru i općenito Novskoj, gdje im na raspolaganju stoje mnogi stručnjaci i najmodernija tehnologija. Od "Moopiesa" očekuju puno.

Projekti traju i do pet godina

– Edukativna je to igra koju radimo i u suradnji s pedagozima. Bit je da dijete kroz igricu uči, napreduje kako se i njegov Moopie razvija. Bitno nam je i da roditelji imaju povjerenje u tu aplikaciju, oni će moći odrediti koliko će vremena dnevno dijete moći igrati i tada Moopie ide spavati. Mislimo da će dijete prihvatiti da njegov lik ide spavati i neće više navaljivati da bude ispred mobilnog uređaja – napominje Mateja Vedrina. Oni trenutačno za svoju igru traže investitora, ali imaju i još drugih planova.

– Planiramo raditi AR aplikacije i za druge gradove, već imamo upita. Puno nam je koristio CES sajam u SAD-u odakle smo se vratili pametniji. To je bilo novo iskustvo za nas, upoznali smo distributere koji bi mogli distribuirati naše proizvode koji mogu proizaći iz igre – zaključuje Mateja Vedrina.

Druga novljanska igra, "Go Home Annie", svijet će pokušati osvojiti horor-temom. "Go Home Annie" je horor-igra iz prvog lica smještena u postrojenje SCP Fondacije (fiktivne organizacije koja se bavi nadnaravnim događajima) na neodređenoj lokaciji u Žumberačkom gorju. Kroz autentične hrvatske motive i originalne elemente igrivosti ova igra stvara upečatljiv horor-dojam, ocjena je to i HAVC-ova žirija prilikom odluke o dodjeli sredstava za njezin razvoj.

– Plan je igru objaviti na Noć vještica. No to je okvirni plan. Pokušavamo nadići prosjek, napraviti nešto što će doista biti izvanredno. Najvažnije je imati dobru priču, što imamo. Igra će trajati otprilike tri sata. Za razvijanje nečeg takvog treba vam godina do dvije ako na tome radite osam sati svaki dan. Sve ovisi koliko ste posvećeni cilju. Ako, primjerice, radite mobilnu igru, to može trajati samo tri mjeseca. A neki kompleksniji projekti mogu trajati i do pet godina – rekao je Mladen Bošnjak iz Misfit Villagea 2.0.

Inovacije primjenjive u raznim branšama

No u gaming centru i inkubatoru PISMO ne nastaju samo igrice. Trenutačno najperspektivniji projekt potekao iz Novske je Voicee, pametne naočale koje prenose govor u tekst.

I one su rad bračnog para iz Novske, mladih poduzetnika Kristijana i Josipe Bencek iz startupa Grow, također nastalog u Poduzetničkom inkubatoru PISMO. Na svom projektu mladi poduzetnici rade već dvije godine.

– Naše naočale u realnom vremenu generiraju zvuk u tekst i ispisuju ga na lećama naočala kao titl. Kad nosite naočale, kada gledate, imate osjećaj kao da gledate strani film na televiziji, s titlom. Imaju mikrofon koji sluša sve što pričamo, u milisekundama te informacije pretvaraju u tekst i to se na staklu naočala ispisuje – opisuje Kristijan inovaciju njihove tvrtke, koju su prvenstveno namijenili gluhim osobama. One bi uz pomoć naočala Voicee mogle gledati televiziju bez ikakvih prepreka, ali i ostvarivati interakciju s drugim ljudima budući da bi se govor vrlo brzo prenosio na pozadinu naočala. Primjenu naočala vide i u uslugama prevođenja, komunikaciji s turistima itd. A oni koji su naočale probali kažu da to sasvim dobro funkcionira.

– Mi smo gejmeri, radimo nove igre i usmjerili smo se na proširenu stvarnost (AR) za što smo se nekako i specijalizirali u zadnje dvije godine. Počeli smo razmišljati kako možemo raditi za korist ljudi, pomoći ljudima. Tad smo se sjetili gluhih kojih je jako puno, više od 100 milijuna u svijetu. I tako smo došli do ovih naočala – kazuje Josipa koja dodaje kako je titl trenutačno na engleskom i još nekoliko svjetskih jezika, no plan je širiti bazu i dalje, kako bi u svakoj državi gdje bi se naočale mogle kupiti bio dostupan i njihov jezik. I oni su bili u Las Vegasu i tamo privukli pažnju investitora. Sada pokreću Kickstarter kampanju za daljnji razvoj naočala i njihovo usavršavanje.

Očekivanje kampusa

– Inkubator PISMO nam je u svemu puno pomogao, odlične su tamo edukacije, rade pametni mladi ljudi, imamo podršku i partnerstvo. Tamo sve imamo na jednom mjestu i izvrsna je to potpora za mlade kreativne ljude – dodaje Josipa Bencek.

A PISMO i Novska se spremaju za korak dalje u podršci kreativcima iz industrije videoigara.

Jedan od nosećih projekata revitalizacije Sisačko-moslavačke županije je izgradnja kampusa industrije videoigara PISMO u Novskoj vrijedna 375,5 milijuna kuna, koji je proglašen strateškim projektom RH.

Kampus gaming industrije u Novskoj uključuje izgradnju objekata vezanih uz otvorenje studija, studentskog i učeničkog doma, Poduzetničkog inkubatora za eSport arenu s 4000 mjesta te Akceleratora gaming industrije. U planu kampusa je imati i petogodišnji visokoobrazovni program s 50 studenata godišnje te srednjoškolski program i razrede s 24 učenika godišnje. Svi kapaciteti bit će na bazi od 400 osoba s osiguranim smještajem u domovima, a od sadržaja planirana je i konferencijska dvorana, menza, sportska dvorana i sav drugi sadržaj za profesore i prateću službu. Kampus će se graditi na površini od oko osam hektara zemljišta u novljanskoj poduzetničkoj zoni.

