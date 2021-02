Suosnivač Photomatha: Još nismo postali dolarski jednorog, ali na dobrom smo putu

Damir Sabol, legenda domaće startup scene, izumitelj najpopularnije svjetske matematičke aplikacije Photomath, po novno je u središtu pozornost zbog nove investicije vrijedne 23 milijuna dolara. Hoće li postati jednorog, odnosno tvrtka vrijedna milijardu dolara još nije poznato, no potencijal je tu. A upravo u povodu toga razgovarali smo s Damirom Sabolom.

Kolika je sad valuacija Photomatha nakon najnovije investicije? Jeste li postali unicorn, ili kada očekujete da bi se to moglo dogoditi?

Ne otkrivamo točno valuaciju tvrtke, ali iako nam jako dobro ide, još nismo postali dolarski unicorn i realno imamo još puno do te točke. Nama je glavni cilj razvijati najbolji svjetski proizvod i tržište je vrlo veliko što znači da potencijal svakako postoji, a na nama je da ga pokušamo iskoristiti.

Koliki udjel u Photomathu sada držite vi i drugi suosnivači, a koliko investitori?

Držimo u ovom trenutku manje od pola ukupnih udjela u tvrtki, ali to je normalno jer je u tvrtku, zajed no s ovom zadnjim financiranjem od $23M u nekoliko rundi uloženo ukupno $40M dolara. No, iako se postotno smanjuju, tim udjelima višestruko raste vri jednost, a solidan dio udjela drže i zaposlenici kojima smo također omogućili sudjelovanje u vlasništvu.

Nedavno ste rekli da ste sada 100 posto u Photomathu, Microblink je posve druga tvrtka. Zbog čega ste odlučili na takvu organizaciju poslovanja?

Da, Photomath i Microblink su danas dvije potpuno odvojene, nezavisne tvrtke iako ih ljudi još miješa ju. Photomath se bavi edukacijom i ide na masovno tržište, usmjeren je na učenike i studente, dok Mi croblink razvija softver za poslovnu primjenu i pro daju i usmjeren je na veće tvrtke. To su dva potpuno različita tipa biznisa i realno se ne mogu razvijati na isti način. Razdvajanje se pokazalo kao jako dobra odluka i obje su tvrtke danas iznimno uspješne, ali svaka u svom području i na svoj način. Ja sam danas posvećen Photomathu, a u Microblinku i dalje držim suvlasnički udio i član sam glavnog odbora.

Photomath sada ima oko 220 milijuna korisnika, ipak, tržišta još ima. Koliki rast očekujete u tom dijelu i o čemu to ovisi?

Ukupan broj preuzimanja premašio je 220 miliju na, a što se tiče aktivnog korištenja aplikacije, ono broji desetke milijuna korisnika svaki mjesec. Kako samo tržište ima milijardu učenika u cijelom svijetu, potencijal nije samo u desecima milijuna, nego u stotinama milijuna korisnika. Tu je velik potencijal za rast, ali to znači da aplikacija mora imati još bo lju tehnologiju i veliku količinu dobrog sadržaja za učenje kako bi i dalje brzo rasla i iskoristila potencijal tržišta. Baš zbog toga smo i dobili ovu investiciju.

Korona vama je pogodovala. Koliko je bio ubrzaniji rast zbog pandemije, odnosno škole od doma, nego u proteklim razdobljima?

U nekim zemljama smo zbog korone imali u vrijeme lockdowna rast i od 100 posto u odnosu na redovito korištenje. Normalno je da učenicima kod kuće, jer ne mogu u školu, treba svaka pomoć koja im se može pružiti i normalno je da znatno poraslo korištenje. I to ne samo učenika nego i roditelja koji su pomagali djeci. I njima je Photomath puno značio.

Čini se da ste pogodili i kada početi monetizirati aplikaciju. Kako ste nedavno rekli, prihodi su vam se od lani udeseterostručili. Jeste li gotovi s načinom monetizacije?

Da, prihodi su nam se prošle godine znatno povećali. To je druga godina monetizacije tako da nije da smo krenuli s visoke razine prihoda, no više nego dese terostruko povećanje je bilo znatno veće od očekiva nja. No, i dalje smo u ranim fazama i dalje razvijamo monetizaciju, kreiramo nove mogućnosti aplikacije koje donose još veću vrijednost u učenju, a kreira mo i puno novog, korisnog sadržaja. Imamo model pretplate i vjerujemo da možemo biti dobra podrška učenicima tijekom cijelog školovanja.

Photomath naoko je jednostavan; ipak, u pozadini vjerujem da nije baš tako. Uvijek ističete da ćete se dalje razvijate, možete li konkretnije reći što bi to značilo?

Ta jednostavnost zna zavarati. Nama je cilj napraviti najjedno stavniji proizvod za korisnika koji je iznimno lagan za korištenje. U našem slučaju to je kamera i jed nostavno slikanje nečeg što ne ra zumijete. No, iza tog jednostavnog sučelja je najsofisticiranija svjetska tehnologija koja omogućava da prepoznamo što korisnik gleda i isporučimo mu koristan sadržaj za razumijevanje i učenje. Baš ono što mu treba u tom trenutku. Počeli smo s prepoznavanjem matema tičkih formula, ali se sad širimo izvan tog uskog područja. Za to razvijamo napredan softver i me tode umjetne inteligencije. I sad ćemo višestruko povećati ulaganja i zapošljavanja na tom području.

Hoće li geometrija uskoro postati rješiva Photomathom ili se kanite širiti primjerice na fiziku ili kemiju?

Neke mogućnosti već podržavamo i možemo prepoznati sadržaj iz knjiga bez obzira na to o kojem se području radi. Osim toga, omogućit ćemo da korisnik pošalje zadatak iz bilo kojeg područja matematike, ali to još uvijek ne možemo raditi automatski jer to ipak zahtijeva ljudsku intervenciju. No, baš tu dolazi razvoj umjetne inteligencije koji će s vremenom omogućiti da se sve više i više sa držaja prepoznaje automatizirano.

Pretpostavljam da imate podatke tko su najčešći korisnici Pho tomatha, koje dobne skupine i iz koje zemlje. Također, tko je najspremniji platiti usluge?

Najčešće su korisnici učenici i studenti između 14 i 20 godina – najviše srednjoškolci jer tu Pho tomath zaista može pružiti veliku vrijednost za korisnike jer je na toj razini školovanja matematika teža i nije je baš lako razumjeti. Osim učenika, imamo i znatan broj ko risnika roditelja koji pomažu djeci u učenju. Od država, po broju korisnika, prednjači SAD, druga je Rusija, pa Filipini, Indonezija, Brazil, Italija itd. Najviše plaćaju u SAD-u. Tamo je plaćanje pretplata u aplikacijama iznimno razvijeno i prihvaćeno pa je normalno da nam je tamo najveće tržište. Ali, tu smo tek na početku monetizacije pa očekujemo da se i u drugim državama ubrzano razvija.

Kako je zapravo nastao Photomath? Kako kaže investitor, sviđa mu ste što ste riješili problem svoje djece. Je li uistinu tako bilo?

Zapravo sam rješavao svoj problem jer sam morao provjeriti zadaću svom sinu, a bilo je tu puno zadata ka koje je trebalo izračunati. Pa sam mislio da bi bilo dobro iskoristiti tehnologiju za prepoznavanje teksta kamerom telefona, koju smo u to vrijeme razvijali u Microblinku. A poslije sam gledao što moja djeca trebaju kako bi bolje razumjela matematiku pa smo te mogućnosti implementirali u aplikaciji jer ja jedno stavno ne znam dobro objašnjavati matematiku iako sam inženjer. Objašnjenja koja generira aplikacija su vrhunska i omogućuju dubinsko razumijevanje koncepata – ne samo kako se rješava nego i zašto se koja metoda primjenjuje.

Na početku neki su se profesori matematike bunili da djeca uz aplikaciju neće naučiti matematiku. Jeste li se s njima ‘pomirili’?

Mislim da je bio problem s površnim shvaćanjem aplikacije i što sve aplikacija zapravo može i koju vrijednost može dati. Puno je nastavnika aplikaciju aktivno koristilo jer su vidjeli da pomaže učenicima, ali sigurno je da je bilo onih i koji su bili protiv jer aplikacija omogućava jednostavno rješavanje zadataka i sigurno ima učenika koji će to iskoristiti za brže rješavanje zadaće. No, kad bi ti profesori koji suprotiv aplikacije vidjeli što sve da nas Photomath pruža i kako može objasniti neke od matematičkih koncepata i produbiti razumijevanje kod učenika, vjerujem ne samo da bi bili za aplikaciju nego bi je rado koristili i u svojim učio nicama. Vjerujemo da aplikacija zapravo može pomoći i nastavni cima da bolje i lakše obavljaju svoj posao.

Koliko zapravo u Photomathu radi matematičara?

Na kreiranju sadržaja imamo više od 100 ljudi, dio zaposle nih i više studenata, od kojih su velika većina matematičari. Matematičari, tj. profesori matematike rade na metodici objaš njavanja, kvaliteti sadržaja koji se isporučuje, ali i na novim mo gućnostima aplikacije koja omo gućava lakše razumijevanje kori štenjem animiranih objašnjenja.

Koliko je zaposlenih u Photomathu i gdje planirate naći kvalitetne stručnjake?

Trenutno imamo ukupno oko 100 zaposlenih i više od 100 studenata koji rade na kreiranju sadržaja, a planiramo daljnja zapošljavanja, posebno u segmentu razvoja sof twarea i umjetne inteligencije. Imamo i tim od desetak ljudi u Silicijskoj dolini u USA. Kod nas ima vrlo kvalitetnih stručnjaka kojima dajemo priliku raditi na globalnom proizvodu i jednoj od najpopularnijih svjetskih aplika cija za učenje. To je vrlo atraktivno i privlači vrhunske kadrove pa mislim da ćemo biti vrlo privlačno mjesto za rad i stjecanje znanja koja se na drugim mjestima ne mogu tako lako dobiti. Osim toga, mi demokratiziramo edukaciju i radimo nešto zaista korisno za milijune ljudi u cijelom svijetu. I ta je misija nešto što privlači ljude.

Nedavno ste preoteli Facebooku stručnjaka za AI, istina, vrati li ste ‘odmetnutog’ FER-ovca, imate li još takvih ‘preuzimanja’ u planu?

Uspjeli smo vratiti Marka Velića iz Londona, tj. oteti ga Facebooku. Kako je umjetna inteligencija iznimno bitna strateška smjer nica razvoja, odlučili smo tome pristupiti tako da dovedemo najbolje kadrove i kreiramo tim svjetske klase u tom području. Marko je poprilično jako krenuo i već nam se pridružuju i drugi stručnjaci u njegov tim. Mi i otpri je imamo izniman tim, ali ćemo i dalje dovoditi vrlo talentirane kadrove jer su nam ambicije velike.

Što mislite da je sljedeća velika stvar u tehnosvijetu, next big thing?

Softverska revolucija u svijetu se ubrzava, ali mnoga područja još nisu dovoljno ‘načeta’. Mislim da možemo puno očekivati u zdravstvu i zdravlju zahvaljujući pametnim senzorima i umjetnoj inteligenciji, a i naše područje edukacije imat će velik napredak i pruža veliku priliku.

Svojedobno ste bili aktivni među hrvatskim poslovnim anđelima i osnivačima Zagrebačkog inku batora poduzetništva, ZIP-a. Ulažete li još u startupe ili ih barem registrirate, mentorirate?

Uložim povremeno nešto malo, ali nisam baš aktivan u tom po dručju. Imam previše posla sa svojim projektima koji su vrlo za htjevni i realno nemam vremena biti aktivan u nečemu drugom. No, nađem vremena povremeno mentorirati startupove koji zatraže savjet ili trebaju neku pomoć.

Što planirate u kratkoročnom razdoblju, do kada se mislite in tenzivno baviti Photomathom? Imate li ponuda za kupnju? Mož da u budućnosti izlazak na burzu? Ili možda imate ideju za neku novu tvrtku?

Sigurno je da ima zainteresira nih kupaca, ali ne razmišljamo o prodaji, nego smo fokusirani na izgradnju najboljeg proizvoda/ aplikacije na svijetu. Zbog toga smo i uzeli investiciju koja nam omogućuje velika razvojna ula ganja. A ja se osobno sada bavim Photomathom i tome sam potpuno posvećen. To je jedinstvena prilika i pozicija na globalnom tržištu koju je iznimno teško steći, a i vizija koju imamo i mogućnosti razvoja, a posebno tehnološkog, nešto je što me iznimno motivira. Tako da ne razmišljam ni o čemu drugom.