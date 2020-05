Slabi magnentno polje Zemlje između Afrike i Južne Amerike

Znanstvenici Europske svemirske agencije objavili su u svojem najnovijem istražuvanju kako slabi Zemljino magnetno polje. Magnetsko polje ključno je za život na Zemlji jer nas štiti od kozmičke radijacije.

Zamijećeno je kako je do smanjenja magnetske aktivnosti došlo na području između Afrike i Južne Amerike. Znanstvenici su područje nazvali Južnoatlantskom anomalijom i to se formiralo u razdoblju od samo pet godina.

Istraživači smatraju kako je slabljenje magnetske aktivnosti znak da Zemlja ide prema zamjeni polariteta, što znači da će sjeverni i južni pol zamijeniti mjesta. Zadnji puta se to dogodilo prije 780 000 godina.

Anomalija uzrokuje probleme za satelite i zrakoplove koji prelijeću to područje, budući da mnogi od njih doživljavaju tehničke probleme.

Znanstveni tim Europske svemirske agencije došao je do otkrića nakon što su izvukli podatke iz klastera satelita Agencije.

- Južnoatlantska anomalija pojavila se u posljednjem desetljeću i snažno se razvija u posljednjim godinama. Jako smo sretni što imamo satelite u orbiti koji nam pomažu istražiti razvoj anomalije. Izazov će sada biti u razumijevanju procesa u Zemljinoj kori koji pokreću te promjene - ustvrdio je Jürgen Matzka iz njemačkog Istraživačkog centra za geoznanosti, prenosi Daily Mail.

Slabljenje magnetskog polja događa se posljednjih dvjesto godina, no područje anomalije značajno je počelo rasti u poteklih pet godina. Europska svemirska agencija navodi kako to nije razlog za zabrinutost, jer to "slabljenje magnetnog polja na području južnog Atlantika i dalje spada pod normalne raziname fluktuacije magnetnog polja".

Ako i dođe do promjene magnetnog polja, to će imati najveći utjecaj na ptice, kornjače i sve životinje koje koriste magnetno polje za snalaženje u prostoru.