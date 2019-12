Otkriveno skrovište jedne od najvećih biblijskih misterija

Zavjetni je kovčeg jedna od najvećih biblijskih misterija. Je li doista postojao ili je samo mit, je li uistinu imao nadnaravne moći ili se radilo samo o škrinji u kojoj su pohranjene kamene ploče s deset zapovijedi? Jesu li ga odnijeli templari ili se nalazi u onoj crkvici u Etiopiji, pitanja su to koja su zaokupljala najširi krug istraživača, pa čak i naciste. A nemali je broj puta Kovčeg saveza, kako se još zove, bio i tema filmova, čak i jednog blockbustera s Indianom Jonesom.

Novo otkriće povezano s tim misterijem ne daje svježa saznanja o tome gdje je Zavjetni kovčeg ili što se s njime dogodilo. Arheolozi sveučilišta u Tel Avivu vjeruju da su pronašli mjesto gdje je nekada Kovčeg saveza počivao. U hramu naselja Beth Shemesh u blizini Jeruzalema koji je star 3100 godina pronađena je kamena ploča za koju vjeruju da je bila mjesto gdje je nekada stajao taj mistični predmet. I da je to bilo znatno ranije nego što se do sada mislilo. Sličnosti pronađene ploče s onom opisanom u Bibliji gotovo su nevjerojatne. Kako piše utjecajni izraelski list Haaretz, tumačenja porijekla i svrhe mogu biti različita, no vrlo je velika mogućnost da je mjesto povezano s biblijskom pričom o Kovčegu s Mojsijevih deset zapovijedi.

– Bio bi to rijedak slučaj gdje je moguće povezati biblijsku priču s arheološkim nalazom – rekao je za list dr. Zvi Lederman koji vodi iskapanja u Beth Shemeshu.

Ako je ta teorija točna, onda bi to bio i dokaz da je ta biblijska priča ne samo točna nego i znatno ranijeg datuma. Sam hram datira iz 12. st. pr. Kr. Riječ je o kvalitetnije sagrađenoj građevini od onih u naselju, gotovo je savršene kvadratne strukture, sa zidovima dugim osam i pol metara, a od naselja je i izdvojena. Zid koji gleda prema istoku otvoren je što sugerira da se doista, zajedno s drugim detaljima, radilo o mjestu molitve. Još je jedan dokaz da se radilo o hramu, a to je da je on negdje u 12. st. pr. Kr. rušen, razbijene posude vjerojatno su korištene za rituale, a sve pronađeno nalazilo se ispod debelog sloja tvari za koju su arheolozi mislili da je pepeo nastao paljenjem zgrade.

Međutim, analiza je pokazala nešto drugo – da se radi o životinjskom izmetu, dokazu iznimnog napora da se mjesto trajno oskvrne. Znanstvenici spekuliraju da su to učinili Filistejci iz obližnjeg naselja Tel Batash. Nije to, ističe se, nešto pretjerano neobično, jer Beth Shemesh bio je pogranični grad teritorija Izraelita i Filistejaca. Iskapanja su potvrdila da je naselje rušeno i ponovo građeno četiri puta u samo 200 godina. Očito je to mjesto izazivalo veliki bijes kod Filistejaca, a arheolozi razlog nalaze u Prvoj knjizi o Samuelu gdje stoji da je upravo u Beth Shemeshu Kovčeg vraćen Izraelitima i postavljen na veliki kamen. Arheolozi vjeruju kako je zaista moguće da je riječ upravo o pronađenom kamenu, no priznaju da je gotovo nemoguće arheološki potvrditi takvu teoriju. K tome, postoje neke neujednačenosti u odnosu Biblije i novog nalaza. Primjerice, biblijski navod ne govori o hramu gdje je stajao kamen s kovčegom već o polju. No, arheolozi isto tako ističu kako Biblija nije povijesni već ideološki dokument nastao znatno kasnije, pa uvijek treba postaviti pitanje tumačenja i interpretacije sjećanja.

