Za pljačku grobnice iz željeznog doba optužen šaman iz Podravine

Zbog nedozvoljenog obavljanja istraživačkih radova, prisvajanja kulturnog dobra i tešku krađu policija je podnijela kaznenu prijavu protiv dvojice muškaraca u dobi od 45 i 40 godina. Kako se sumnja, u razdoblju od početka 2013. godine do listopada 2016. godine na području arheološke zone Bistričak u Jalžabetu neovlašteno su obavljali istraživačke radove i arheološka iskapanja na tumulu (zemljanom humku iznad groba) zvanom Gomila i iz grobne komore otuđili više različitih predmeta neprocjenjive vrijednosti, kulturno dobro Hrvatske.

Prvorazredni kulturocid

Pretraženi su domovi i druge prostorije kojima se osumnjičeni koriste i pronađeno je više desetaka raznih predmeta nalik na arheološke nalaze. Arheolozi koji su 2017. došli na nalazište ostali su u šoku kad su na vrhu humka širokog oko 75 metara ugledali nekoliko metara duboku jamu zakamufliranu drvenim oknom. Dr. sc. Saša Kovačević iz Instituta za arheologiju u Zagrebu tu je pljačku nazvao prvorazrednim skandalom i kulturocidom.

Riječ je o nalazištu iz 6. ili 7. stoljeća prije Krista na zemljištu u pretežno privatnom vlasništvu. Tumul Gomila iz starijeg željeznog doba jedan je od najvećih u Europi i trebao bi biti sustavnije istražen u sklopu EU projekta “Monumentalni krajolici starijeg željeznog doba na prostoru Podunavlja”, vrijednog 2,5 milijuna eura.

Kako doznajemo, jedan od dvojice osumnjičenika je 45-godišnji samoproglašeni šaman i pustolov iz Podravine Robert Markovčić Moko, nesuđeni kandidat za predsjednika države koji je u rujnu lokalnim portalima najavio ulazak u predsjedničku utrku.

– Istina, oduzeli su mi neke predmete, ali to nisu nalazi s tumula. Na tumulu sam za Noć vještica s članovima udruge koju sam osnovao dva puta prespavao, ali nisam kopao. Bio sam i na detektoru laži na koji su me zvali poslije posla i četiri sata me zajebavali, pa sam od umora zaspao i trzao se. Rekli da sam namjerno glumio da spavam. Ako je optužnica podignuta, žalit ću se sigurno – kaže nam Markovčić i dodaje da je surađivao u istrazi sve dok “nije shvatio da mu žele prišiti”.

“Tražili su zlatnu kočiju”

Ističe da je snimio i edukativne filmiće o tumulu.

– To je kopao netko od domaće ekipe mještana koji su tražili zlatnu kočiju za koju su vjerovali da je tu negdje zakopana. Dečki su tražili zlato – vjeruje Markovčić. Poklopilo se nekako da je vijest o podizanju optužnice objavljena danas, kad je i dogovoren sastanak predstavnika Općine Jalžabet, Varaždinske županije i Ministarstva kulture o financiranju radova na tom nalazištu.

– Dogovorili smo sastanak za idući petak. Dolaze predstavnici Ministarstva i arheolozi – potvrdio nam je načelnik Mirko Magić.

