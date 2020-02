Mladi splitski inovator i poduzetnik stao uz bok Rimcu i Infobipu: 'Imamo 50 zaposlenih i rastemo'

Ivan Mrvoš dolazi iz redova naših mlađih poduzetnika čija se tvrtka inovacijom razvija i na stranim tržištima, što je ipak još na nivou izuzetka koji potvrđuje pravilo. O njegovom Includeu i pametnim klupama koje dolaze iz te tvrtke smještene u Solinu dosta se pisalo u domaćim medijima. Mrvoš, reklo bi se, stoji uz bok najpoznatijim našim poduzetnicima iz tehnološkog sektora, Mati Rimcu i Rimac Automobilima te Infobipu, dvjema tvrtkama predvodnicama domaćeg gospodarstva općenito. I Mrvošev Include ostvario je vrijedne investicije te se danas natječe na međunarodnom tržištu, ima šest ureda koji rade na 50 tržišta, a posljednja je vijest otvaranje ureda u Londonu. I to upravo u dane kada je Velika Britanija izašla iz Europske unije. To je bilo i prvo što nas je zanimalo, ne predstavlja li takva odluka određeni rizik za poslovanje.

Brexit ubrzao stvari

– Ured u Londonu očekivani je slijed događaja nakon tri godine poslovanja na tržištu Velike Britanije, a rekao bih da je Brexit samo ubrzao proces otvaranja ureda. Do kraja godine ne očekujemo neke probleme, jer za vrijeme procesa tranzicije neće doći ni do kakvih promjena, međutim pitanje je što nas očekuje u sljedećoj godini. Najveću zabrinutost imamo oko eventualne pojave uvoznih carina i poreza, što bi znatno povisilo prodajnu cijenu proizvoda, govori mladi poduzetnik. Njegova je tvrtka jedna od prvih koja je ostvarila ulaganje putem estonske platforme Funderbeam. Riječ je o platformi u kojoj ulagači ostvaruju udio koji mogu prodati kada procijene da je vrijeme za to. Kakva je danas situacija, jesu li ulagači već možda prodali svoje udjele ili još čekaju, kako ste zadovoljni s platformom u cjelini?

– Funderbeam je, rekao bih, na neki način još uvijek startup koji raste i razvija se. Cijela platforma prije nekoliko dana prešla je na trgovanje u Singapur, čime je napravljen veliki korak prema trgovanju kao i na pravoj burzi, što ujedno znači veće obveze za sve tvrtke na platformi. Naši investitori iz prve investicijske runde koja je putem Funderbeama realizirana 2017. godine jako su zadovoljni, jer je vrijednost njihova ulaganja u zadnje dvije godine porasla više od 200 posto. Mi na Funderbeam gledamo ponajprije kao na pripremu za pravu burzu u eventualnoj ‘dalekoj’ budućnosti, odgovorom je praktično najavio naše sljedeće pitanje. Naime, prošle je godine u javnosti iznio ideju o IPO-u pa je prirodno da nas je zanimalo hoće li do toga zbilja doći. Odnosno, što bi se u tom slučaju promijenilo. To je za naše gospodarstvo uvijek velika vijest, Infobipovu najavu mogućnosti izlaska na američku burzu Večernji list proglasio je gospodarskim događajem godine.

– Include je sada vjerojatno u najkritičnijoj fazi poslovanja, kada iz male, jednostavne tvrtke postajemo srednje velika tvrtka. To ponajprije znači da treba osmisliti i sprovesti cijeli niz procesa i pravila kako bismo funkcionirali s uredima u šest država i prodajom na 50 tržišta. U ovome trenutku to je naš najveći izazov i moj glavni fokus, a o tome će ovisiti i buduća opcija IPO-a. Već ranije sam spominjao kako za mene osobno IPO nije opcija dok nemamo nekoliko stotina zaposlenih i isto toliko milijuna kuna prihoda godišnje, a to se može dogoditi za pet do deset godina, realan je Ivan Mrvoš. Još je jedan veliki ulagač u Include europski akcelerator i investicijski fond Fil Rouge Capital.

Kakvu ulogu oni imaju, raspolažu li upravljačkim pravima, koje su vaše obveze prema njima?

– Fil Rouge Capital po meni je važna karika hrvatske startup zajednice i doživljavam ga kao fond koji je otvorio put svim budućim fondovima koji će se u Hrvatskoj pojaviti u sljedećih nekoliko godina. Oni su vjerojatno i najvažnija stvar vezana za startup koja se prošle godine dogodila u Hrvatskoj. U Include su uložili oko četiri milijuna kuna, a što se upravljačkih prava tiče, u principu imaju pravo glasanja na skupštini po pravilu jedan poslovni udjel – jedan glas.

Naš je odnos jako dobar i od početka smo dogovorili zajednički cilj, a to je raditi na razvoju tvrtke. U poslovanje su uključeni onoliko koliko mi želimo, a takav odnos imamo i s većinom drugih investitora u ovome trenutku, govori. Priče o investitorima i ‘investitorima’ koje se daju čuti po domaćim startup krugovima često su čak i pomalo bizarne. Slična iskustva ima i Ivan Mrvoš.

– Što ste veći, to lakše dođete do investitora, jer oni zapravo u nekom trenutku dođu do vas. Kad ste mali i generirate milijun ili dva milijuna eura prihoda godišnje, onda ste malo kome zanimljivi i stalno trebate dokazivati da ste sposobni razvijati poslovanje i opstati. Mi smo imali raznih iskustava s investitorima. Od ljudi koji su letjeli iz SAD-a samo zbog nas, da bi na kraju od nas tražili novac, pa do sina jednog afričkog naftnog magnata koji nam je preko Skypea pokazivao svoje skupe automobile. Ima naravno i pozitivnih iskustava, pa nas tako neki od renomiranih EU fondova s vremena na vrijeme kontaktiraju i prate naše poslovanje, iako smo im još uvijek mali za ulaganje, kaže.

S tehnološke strane posebno nam je kod Includea zanimljiva činjenica da se njegove pametne klupe danas nalaze i prodaju na 50 tržišta. Neizbježno se postavlja pitanje različitih uvjeta u kojima se one koriste, očito postoje klimatske i temperaturne razlike. Željeli smo da nam mladi poduzetnik objasni kako su doskočili tom problemu, odnosno kako osiguravaju trajnost proizvoda, prilagođavaju li se pojedinom tržištu.

Na ekstremnim tržištima

– Kada plasirate proizvod u 50 država, naravno da naiđete na određene izazove i probleme. To je posebice bilo izraženo prije tri godine kada smo započeli s izvozom na poprilično ekstremna tržišta poput Australije ili Švedske. Naša vizija od početka je takva da gradimo proizvode tako da isti model jednako dobro funkcionira u hladnim zimama i vrućim ljetima. Kažem, nije to uvijek lako i imali smo poteškoća u proteklih nekoliko godina, ali razvili smo jako dobru podršku kupcima u postprodajnom procesu i svi nedostaci se zapravo jako brzo otklone, objašnjava izumitelj pametne klupe Steora.

Nedavno je iz Europske Unije krenula inicijativa za standardizacijom, odnosno unificiranjem konektora za smartphone. Što bi to značilo za Mrvoševu tvrtku, a što za krajnjeg korisnika, odnosno, zanimalo nas je smatra li to dobrom idejom.

– Mislim da inicijativa za jedinstveni konektor nije dobra. Nažalost, ponovno se pokazuje da je EU jako birokratizirana i za svaku sitnicu se mora izmisliti nekakvo pravilo.

Teško pronaći radnike

Tržište se ionako samo od sebe već počelo prilagođavati USB C konektorima, čak do razine da većina novijih prijenosnih računala ima takav tip konektora. Umjesto da se dopusti jedna razina inovativnosti tvrtkama da pronalaze nova naprednija rješenja, EU sve nepotrebno blokira. Možemo samo zamisliti što bi bilo da je ovakav zakon stupio na snagu primjerice prije pet godina, pa nikada ne bismo ni došli do USB C konektora, konkretan je osnivač Includea koji svojevoljno ostaje u Hrvatskoj iako i dalje svjedočimo klimi koja je, realno, nepovoljna za poduzetnike dok država prilično nespretnim potezima uzrokuje kako izostanak investicija tako i odljev mozgova. No investicija ipak ima, postavlja se pitanje je li ih moglo biti više. Drugi je problem pronalazak kadrova jer i Include je u segmentu u kojem, kako smo rekli, djeluju neke danas jako velike tvrtke zajedno s nizom drugih također vrlo ambicioznih. Sigurno je moglo biti više investicija i već je svima jako dobro poznata investitorska uzrečica ABC – “anything but Croatia”. No radimo s onime što imamo i treba uzeti u obzir da u jednoj Njemačkoj sigurno ima više investicija, ali ima i znatno više tvrtki koje se bore za te investicije. Pronalazak kadra glavna je tema u posljednje dvije godine i nikome nije jednostavno, pa ni nama. To je jedan od razloga zašto smo otvorili ured u Zagrebu, gdje ima puno više potencijalnih budućih zaposlenika. Više nije dovoljno samo objaviti oglas za posao i ponuditi dobar iznos, nego morate vrbovati ljude na društvenim mrežama, voditi ih na večere, a ponekad čak ni to nije dovoljno, kaže Ivan Mrvoš.

Kakvi su planovi tvrtke iz Solina? Još zaposlenih, novi uredi drugdje u svijetu, novi proizvodi, što ćemo od toga najprije vidjeti?

Neću riskirati zbog natječaja

– Trenutačno smo došli do pedeset zaposlenih, a do ljeta planiramo zaposliti još desetak ljudi. Glavni plan ove godine je vidjeti kako novih pet ureda funkcionira, kolike nam prihode generiraju i na temelju toga u neke ćemo uložiti još novca. U ovoj godini glavni će događaj svakako biti prezentacija novih proizvoda krajem studenog u Barceloni. Potpuno prestajemo s proizvodnjom postojećih proizvoda, tako da će biti jako zanimljivo vidjeti reakciju tržišta kada krajem godine predstavimo neka nova rješenja. Osim toga, planiramo i dodatnu investicijsku rundu, jer cijela infrastruktura koju gradimo iziskuje poprilično velika ulaganja. Pametne klupe sada su u brojnim hrvatskim općinama i gradovima.

Logično je pitati kakva su iskustva njegove tvrtke u odnosu na lokalnu samoupravu upravo u vremenu kada praktički svaki dan u medijima osvane neka afera u Hrvatskoj.

– Od početka je glavno pravilo tvrtke da nema apsolutno nikakvih dogovora s jedinicama lokalne samouprave, nikakvih organiziranih natječaja ili bilo čega drugog što bi naše poslovanje dovelo u pitanje. Svi naši djelatnici, a posebice oni u prodaji to jako dobro znaju. Imali smo situacija izvan Hrvatske kad su kupci neizravno pričali o nekakvim provizijama što je siva zona poslovanja i u takve poslove nismo ulazili. Jednostavno ne vidim zašto riskirati poslovanje tvrtke i gotovo šest godina napornog rada zbog jednog natječaja. Što se tiče prodaje našim općinama i gradovima, rekao bih da nema velike razlike u odnosu na prodaju na ostalim tržištima, govori Mrvoš.

On je vrlo mlad čovjek, no već jako zaposlen. Ima li vremena za privatni život, što radi kada nije u tvrtki?

– Nijedan tjedan ne izgleda mi jednako. Ponekad jednostavno budem u uredu od 8 ujutro do 19 ili 20 sati, a zatim odem doma i nastavim raditi do odlaska u krevet. Ponekad je intenzitet posla nešto manji pa uspijem biti doma već oko 18 sati i mogu se baviti privatnim stvarima. Kad nisam u tvrtki i ako ne radim od doma, većinom se bavim 3D printerom, sviram gitaru, pogledam neku seriju. Nedostaje mi malo sportskog elementa u životu u posljednje vrijeme, ali planiram i to nadoknaditi, kaže poduzetnik iz Solina.