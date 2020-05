Izgleda kao otočić, ali to je najveći vulkan na svijetu

Jeste li znali gdje se nalazi najveći svjetski vulkan? Ako i jeste, jako je mala mogućnost da ste ga uočili na kakvoj fotografiji, pa i ako ste kojim slučajem iznad njega letjeli, prolazili plovilom. Jer on je ljudskom oku predstavljen samo dvama stijenama nalik otočićima koji su prekriveni guanom, dehidriranim ostacima ptica i njihova izmeta. Pūhāhonu, vulkan koji je izgledom nalik štitu, nalazi se nekih 1100 kilometara sjeverozapadno od Honolulua na Havajima.

Ovaj je vulkan zapravo visok cijelih 4500 metara, temelj mu je ispod mora, a sačinjen je od 150.000 kubičnih kilometara vulkanske stijene, odnosno tako je pokazala analiza provedena sonarom 2014. godine. No tek je njegova jedna trećina vidljiva od morskog dna do njegova vrha, ostale dvije trećine nalaze se ispod nanosa različitih vrsta, ostataka koralja i drugog materijala koji je erodirao s vremenom.

Nije najviši, ali je najmasivniji

Naprosto, Pūhāhonu je toliko težak da je tijekom milijuna godina postojanja naprosto utonuo u Zemljinu koru. Otoci koji su zapravo njegovi vrhovi nazivaju se i Gardner Pinnacles. Površine su tek 24.000 četvornih metara s najvišim vrhom od samo 52 metra nadmorske visine. Ako im se pridruži i okolni greben, tada im površina raste na 2400 četvornih kilometara pa je već to naznaka što se zapravo nalazi ispod.

Foto: Sergi Reboredo/DPA/PIXSELL

Prvi ih je uočio i zabilježio američki kitolovac Maro kojim je zapovijedao kapetan Joseph Allen, bilo je to 2. lipnja 1820. godine. Interesantna je njihova bioraznolikost jer tamo ima više vrsta koralja nego na bilo kojem području u susjedstvu te vrsta riba koje se ne može pronaći oko havajskih otoka. Zaštićeno su područje zbog tih svojih osobina, no to ipak nije smetalo američkim snagama da se tamo iskrcaju i za potrebe formiranja površine za slijetanje helikopterom – miniraju jedan od vrhova. I on do danas nije popravljen.

Treba reći, navodi se jasno i u tekstu objavljenom u Scienceu, jednom od najboljih znanstvenih magazina, kako ovaj vulkan nije i najviši na svijetu. To su i dalje dva havajska vrha. Na tamošnjem Velikom otoku vulkan Mauna Loa od podnožja u moru pa do svojeg vrha visok je ukupno 10.099 metara. Ali postoji i jedan koji je 37 metara viši, to je Mauna Kea, također na Havajima. Međutim, Mauna Loa nije ni približno tako velik kao Pūhāhonu jer je zapremine “tek” 83.000 kubičnih kilometara. Ali pazite sad ovo. Vulkan Tamu, četiri kilometra visok vulkanski masiv istočno od Japana velik je kao britanski otoci. Zapremine je čak sedam milijuna kilometara pa bi tome bio i najveći aktivni vulkan na svijetu.

Oceanski planinski lanac

No kasnijim je istraživanjima zaključeno da se ne radi o samostalnom masivu, nego je Tamu dijelom cijelog oceanskog planinskog lanca pa je tako za sada svjetski prvak aktivnih vulkana upravo Pūhāhonu. S pomoću platforme ArcGIS koja, dakle, koristi geografski informacijski sustav, nabrojeno je deset najvećih vulkana izmjereno tom tehnologijom. Najviši je, znači, Mauna Loa. Zatim je tu Fuji u Japanu koji je tamo i najvišim vrhom, slijedi ga vulkan Mayon na Filipinima, pa Mount St. Helen’s u američkoj državi Washington. Poznati Popocatépetl u Meksiku je na petom mjestu.

Novo saznanje o tome da je Pūhāhonu najveći svjetski vulkan plod je, jasno, novih tehnologija koje su omogućile takvo saznanje. Sjajna je to demonstracija batimetrije, grane oceanografije koja mjeri i analizira dubine u moru, jezeru ili rijeci. Na temelju izmjerenih dubina izrađuju se batimetrijske karte na kojima se s pomoću izobata može odrediti reljef dna.