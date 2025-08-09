Imate li ovaj proizvod za kuhanje? Povlači se s tržišta, može predstavljati opasnost

Državni inspektorat Republike Hrvatske upozorava potrošače na opoziv proizvoda Kocke za juhu Canch Chua Soup Seasoning – Gia Vi Canh Chua, Boilcube crab bun rieu BAO LONG PK 75 g svih rokova trajanja i serija. Razlog opoziva je prisutnost sastojaka školjki i riba koji nisu navedeni na deklaraciji proizvoda.

Proizvod, koji je namijenjen pripremi juha, može predstavljati potencijalni rizik za zdravlje potrošača koji su alergični na školjke i ribe. Naime, zbog nedostatka označenosti tih sastojaka na ambalaži, osobe s alergijama na ove namirnice mogu doći u kontakt s alergenima. S druge strane, potrošači koji nisu osjetljivi na ove sastojke mogu proizvod koristiti bez ograničenja.

Kocke za juhu Canch Chua Soup Seasoning nisu u skladu s Uredbom 178/2002, koja se odnosi na opća načela sigurnosti hrane, te s Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća, kojom se uređuje pružanje informacija o hrani potrošačima. Ove uredbe nalažu obvezu označavanja svih sastojaka proizvoda kako bi se zaštitili potrošači i spriječile alergijske reakcije.

Potrošače se poziva na oprez i na povrat proizvoda ukoliko su ga već kupili. Državni inspektorat poduzima sve potrebne mjere kako bi zaštitio zdravlje potrošača i osigurao usklađenost s važećim zakonodavstvom. Više o povlačenju čitajte OVDJE.