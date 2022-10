Instagram u problemima, korisnici ljutiti - neki su suspendirani, nestaje gomila pratitelja...

Jedna od najpopularnijih društvenih mreža Instagram ima problema. Mnogi korisnici posljednjih sat vremena javljaju kako se ne mogu spojiti na svoje profile. Neki javljaju da su im objave obrisane pa pak i da su im računi suspendirani.

Globalni internetski servis koji prati ispade poznatih stranica na internetu Down Detector je zabilježio velik broj prijava pada Instagrama danas iza 14 sati, a stanje se zatim još pogoršalo.

Evo primjera poruke kakvu su neki korisnici dobili: "Suspendirali smo vaš korisnički račun 31. listopada 2022. godine. Imate još 30 dana da osporite ovu odluku."

Kao da je odjednom Instagram odlučio naprasno kazniti cijeli niz svojih korisnika, bez očitih razloga. Neki korisnici pak javljaju kako su primijetili da im je naglo pao broj pratitelja.

Foto: Instagram

Iako dio korisnika i dalje koristi ovu društvenu mrežu, očito se radi o velikom ispadu. Svjedoči tome i službena reakcija Instagrama. na Twitter su podijelili sljedeću objavu:

"Svjesni smo da dio naših korisnika ima problema u pristupanju svom Instagram računu. Provjeravamo situaciju i ispričavamo se ne neugodnosti"

