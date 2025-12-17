Državni inspektorat upozorava: S tržišta povučena hrana za dojenčad, sadrži opasnu bakteriju

Zbog utvrđene povećane prisutnosti bakterije Bacillus cereus, Državni inspektorat s tržišta je povukao Aptamil AR1, početnu hranu za dojenčad, proizvođača Nutricia Export BV iz Nizozemske, objavila je u srijedu Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Riječ je isključivo o proizvodu od 400g (hrana za posebne medicinske potrebe) s oznakom datuma uporabe: 17.05.2026. i LOT: 111444865. Distributer proizvoda na tržištu RH je AWT International d.o.o.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.